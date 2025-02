Reacciones a la sentencia de Rubiales: de "la palabra de la víctima se respeta" a "aún queda camino por hacer"

Las primeras reacciones tras conocerse la sentencia de Luis Rubiales por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de premio del Mundial femenino de Australia. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido condenado a a 18 meses de multa (10.800 euros) por un delito de agresión sexual, pero ha sido absuelto de las presuntas coacciones a la jugadora.

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha sido de las primeras en pronunciarse y ha dado su valoración sobre el factor clave en este proceso, una vez se conoce la sentencia contra la que aún cabe recurso ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional. "Cuando no hay consentimiento hay agresión y eso es lo que certifica el juez en esta sentencia", ha puesto el foco.

Redondo también ha subrayado que "con independencia de que se recurra por parte de la Fiscalía, la palabra de la víctima se respeta, tal como marca la ley, y no debe cuestionarse", dejando entrever que este podría ser el siguiente paso lógico del ministerio fiscal, puesto que lo está estudiando.

Redondo también ha aprovechado la oportunidad para referirse a la legislación española en materia de igualdad en España: "Lo cierto es que la aplicación de la ley española, de la ley de libertad sexual, permite decir con contundencia que las mujeres no se cuestionan, que las víctimas y la palabra de la víctima tiene que ser entendida, tiene que ser respetada, tiene que ser escuchada".

Montero: "Aún queda camino por hacer: la multa y la reparación es mínima"

Momentos después, otra personalidad clave en materia de Igualdad ha tomado la palabra. La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado lo que ha definido como multa "mínima", pero no solo eso. Ese adjetivo también se lo achaca a la reparación que debe tener la víctima.

"Hace no tanto era impensable que la justicia reconociese un beso no consentido como agresión sexual. El feminismo lo está cambiando todo: sólo sí es sí. Pero aún queda camino por hacer: la multa y la reparación es mínima, sin inhabilitación y no se reconoce su posición de poder", ha expresado Montero en su cuenta oficial de X.