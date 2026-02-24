Liberado bajo fianza Peter Mandelson tras ser detenido por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Las autoridades británicas han puesto en libertad bajo fianza al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson, horas después de ser detenido este lunes bajo "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres ha indicado en la madrugada de este martes que "un hombre de 72 años detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de que prosiga la investigación".

En un breve comunicado, el organismo ha asegurado que no puede proporcionar más información "para no perjudicar la integridad" del proceso por el que Mandelson, que ha tildado las acusaciones de "falsas", ha sido detenido en un domicilio de Camden y posteriormente interrogado en una comisaría londinense.

El nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024 ha puesto entre las cuerdas al primer ministro británico, Keir Starmer, que ha tenido que salir al paso y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).