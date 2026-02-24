Recuperan lo que Javier Cercas le dijo a Sánchez sobre el 23-F justo cuando se van a desclasificar los documentos

Si a alguien no ha pillado por sorpresa el anuncio de Pedro Sánchez de desclasificar los documentos del 23-F ha sido al escritor Javier Cercas quien, hace meses, ya puso sobre la mesa el debate sobre la memoria democrática. "No puede permanecer cerrada durante décadas" dijo entonces sobre todo esto.

La frase exacta, "la memoria no puede estar bajo llave", vuelve ahora al centro del debate político. Según informó Onda Cero, el presidente defendió precisamente esa idea al anunciar que los documentos relacionados con el 23 de febrero de 1981 serán desclasificados coincidiendo con el 45 aniversario del asalto al Congreso.

El eco de una petición pública

Cercas, que ya ha reflexionado en distintas ocasiones sobre la Transición y el propio 23-F, había insistido en la necesidad de facilitar el acceso a los archivos oficiales para evitar que el relato histórico se construya a partir de lagunas, bulos o especulaciones. Casualidad o no, esta coincidencia entre aquella petición y la decisión ahora anunciada ha sido señalada por distintos analistas como un giro simbólico relevante.

La intención del Ejecutivo al presentar la medida se presenta como un ejercicio de transparencia democrática y de responsabilidad institucional. La intención es que parte de esos archivos puedan consultarse públicamente una vez se formalice la desclasificación. ¿Resolverá alguna duda más? Parece que pronto lo sabremos.

Qué documentos podrían salir a la luz

El 23 de febrero de 1981 quedó marcado, para siempre y para toda una generación, por la irrupción armada en el Congreso encabezada por el teniente coronel Antonio Tejero. Durante más de cuatro décadas, parte de la documentación relacionada con aquel episodio ha permanecido clasificada bajo la legislación de secretos oficiales.

La apertura anunciada, por tanto, incluiría informes y comunicaciones vinculadas a aquel intento de golpe de Estado, aunque cualquier material que afecte a la seguridad nacional podría mantener restricciones específicas.

Transparencia y lectura política

El movimiento del Gobierno de Sánchez no llega en el vacío. Desde la oposición se cuestiona el momento elegido y se apunta a posibles lecturas políticas dentro de un contexto complejo. Desde el Ejecutivo, en cambio, insisten en que se trata de una cuestión de memoria democrática y acceso a la información histórica. Dos versiones antagónicas en el momento del 45 aniversario de uno de los hechos históricos más importantes de España.

Más allá del cruce de declaraciones entre unos y otros, la desclasificación reabre una cuestión de fondo: hasta qué punto una democracia madura debe revisar su pasado con documentos completos sobre la mesa.

La frase de Cercas, recuperada justo cuando los archivos empiezan a abrirse, resume bien el momento. El 23-F sigue siendo un capítulo sensible de la historia española. Y ahora, por primera vez en décadas, parte de ese capítulo podrá leerse sin candado.

¿Qué desubriremos? Hagan sus apuestas