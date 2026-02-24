Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Venezuela da números: más de 2.000 beneficiados por la Ley de Amnistía mientras siguen las dudas sobre su aplicación
Global
Global

Venezuela da números: más de 2.000 beneficiados por la Ley de Amnistía mientras siguen las dudas sobre su aplicación

Ya se habla de 177 excarcelaciones y 2.021 libertades plenas, pero las ONG y la oposición denuncian retrasos y exclusiones. 

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento venezolano, al lado de su hermano y presidente de la Cámara baja, Jorge Rodríguez.
La presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento venezolano, al lado de su hermano y presidente de la Cámara baja, Jorge Rodríguez.REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

El Parlamento de Venezuela ha puesto cifras a la aplicación de la nueva Ley de Amnistía. Según explicó este lunes el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de velar por el cumplimiento de la norma, un total de 177 personas han sido excarceladas y 2.021 han obtenido libertad plena tras estar sometidas a medidas cautelares.

Arreaza ofreció los datos durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con lo que se describió como "víctimas de la violencia política". Allí defendió que estas decisiones se han producido "gracias a la ley" y aseguró que la comisión ha recibido más de 3.000 solicitudes, que siguen tramitándose en distintos tribunales del país.

Las cifras del oficialismo contrastan con las verificaciones realizadas por la ONG Foro Penal, que entre el 8 de enero y el 22 de febrero había confirmado 464 excarcelaciones. Además, la organización registró al menos 65 liberaciones desde la aprobación formal de la amnistía el jueves pasado.

Libertad plena no es lo mismo que excarcelación

Uno de los puntos clave del debate está en cómo se interpretan los números. Foro Penal diferencia entre "libertad plena" y "excarcelación". En el primer caso, la persona deja de estar sometida a un régimen de presentación periódica ante tribunales. En el segundo, sale de prisión pero queda bajo libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse regularmente ante la justicia.

El Gobierno, por su parte, sostiene que desde diciembre se han producido más de 800 excarcelaciones, una cifra que Arreaza recordó durante el encuentro en Miraflores. Según el diputado, el "espíritu" de la ley, impulsada por la presidenta encargada, es fomentar la convivencia democrática y la paz.

La comisión parlamentaria no solo supervisa los casos contemplados directamente en la norma, sino que también revisa otros expedientes que podrían quedar fuera del texto inicial. En la reunión también participaron miembros del Programa para la convivencia y la paz, creado en enero y encargado de hacer seguimiento de esos casos adicionales.

Acusaciones de retrasos en tribunales

Desde la oposición, el diputado Antonio Ecarri anunció que pedirá investigar a jueces que retrasen la aplicación de la amnistía. La advertencia llega después de que agrupaciones gremiales denunciaran que tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes relacionadas con la ley.

Según los registros de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la amnistía. La organización contabiliza además más de 600 personas detenidas por motivos políticos que siguen encarceladas. El Gobierno niega esa calificación y asegura que no hay detenidos por razones políticas, sino por delitos tipificados.

Con cifras sobre la mesa pero con versiones enfrentadas, la aplicación real de la Ley de Amnistía seguirá siendo objeto de escrutinio en las próximas semanas. El mundo vuelve a mirar a Venezuela.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global