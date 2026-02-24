Venezuela da números: más de 2.000 beneficiados por la Ley de Amnistía mientras siguen las dudas sobre su aplicación

La presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento venezolano, al lado de su hermano y presidente de la Cámara baja, Jorge Rodríguez.

El Parlamento de Venezuela ha puesto cifras a la aplicación de la nueva Ley de Amnistía. Según explicó este lunes el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de velar por el cumplimiento de la norma, un total de 177 personas han sido excarceladas y 2.021 han obtenido libertad plena tras estar sometidas a medidas cautelares.

Arreaza ofreció los datos durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con lo que se describió como "víctimas de la violencia política". Allí defendió que estas decisiones se han producido "gracias a la ley" y aseguró que la comisión ha recibido más de 3.000 solicitudes, que siguen tramitándose en distintos tribunales del país.

Las cifras del oficialismo contrastan con las verificaciones realizadas por la ONG Foro Penal, que entre el 8 de enero y el 22 de febrero había confirmado 464 excarcelaciones. Además, la organización registró al menos 65 liberaciones desde la aprobación formal de la amnistía el jueves pasado.

Libertad plena no es lo mismo que excarcelación

Uno de los puntos clave del debate está en cómo se interpretan los números. Foro Penal diferencia entre "libertad plena" y "excarcelación". En el primer caso, la persona deja de estar sometida a un régimen de presentación periódica ante tribunales. En el segundo, sale de prisión pero queda bajo libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse regularmente ante la justicia.

El Gobierno, por su parte, sostiene que desde diciembre se han producido más de 800 excarcelaciones, una cifra que Arreaza recordó durante el encuentro en Miraflores. Según el diputado, el "espíritu" de la ley, impulsada por la presidenta encargada, es fomentar la convivencia democrática y la paz.

La comisión parlamentaria no solo supervisa los casos contemplados directamente en la norma, sino que también revisa otros expedientes que podrían quedar fuera del texto inicial. En la reunión también participaron miembros del Programa para la convivencia y la paz, creado en enero y encargado de hacer seguimiento de esos casos adicionales.

Acusaciones de retrasos en tribunales

Desde la oposición, el diputado Antonio Ecarri anunció que pedirá investigar a jueces que retrasen la aplicación de la amnistía. La advertencia llega después de que agrupaciones gremiales denunciaran que tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes relacionadas con la ley.

Según los registros de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la amnistía. La organización contabiliza además más de 600 personas detenidas por motivos políticos que siguen encarceladas. El Gobierno niega esa calificación y asegura que no hay detenidos por razones políticas, sino por delitos tipificados.

Con cifras sobre la mesa pero con versiones enfrentadas, la aplicación real de la Ley de Amnistía seguirá siendo objeto de escrutinio en las próximas semanas. El mundo vuelve a mirar a Venezuela.