El Pentágono avisa a Trump del riesgo de una guerra larga con Irán y él responde: “Sería una victoria fácil”

Siguen llegando noticias desde Estados Unidos. La posibilidad de una operación militar contra Irán ha abierto un pulso interno en Washington. El Pentágono advirtió al presidente Donald Trump de los riesgos de poner en marcha un ataque que podría convertirse en una intervención prolongada y con múltiples bajas estadounidenses. Esto es ya hablar de muertos. Pero nada parece detener al mandatario, que ha salido rápidamente a desmentir cualquier discrepancia y asegura que, si decide ir a por ello, sería “una victoria fácil”. Como si de un partido de fútbol se tratase.

Entre quienes trasladaron esos riesgos figura el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, uno de los asesores más valorados del equipo de seguridad nacional.

El mensaje de fondo era claro: una operación contra Irán no sería un movimiento quirúrgico sin consecuencias. Es una advertencia de lo que podría suceder, de evaluar las consecuencias. Existe la posibilidad de que derive en un conflicto largo, complejo y con impacto directo en tropas estadounidenses desplegadas en la región.

Sin embargo, apenas unas horas después de que trascendieran esas advertencias, Trump utilizó su red Truth Social para rechazar que haya divisiones internas. Para dejar claro que manda él, en otras palabras. Valoró como “totalmente incorrecta” la información que apuntaba a una oposición del general Caine a una guerra y defendió que, aunque nadie desea un conflicto, si se produce sería "rápido y exitoso". El presidente recordó, además, que Caine estuvo al frente del operativo conocido como "Martillo de Medianoche", que el pasado junio dañó tres instalaciones del programa nuclear iraní. No da puntada sin hilo.

El mayor despliegue desde 2003

El contexto político de todo esto no es precisamente menor. Estados Unidos mantiene actualmente el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak en 2003. Y la cosa parece que se va caldeando con el paso de las horas y de los días.

La presión de la Casa Blanca sobre Teherán ha ido en aumento. Trump lanzó recientemente un ultimátum de diez días para negociar, dejando abierta la puerta a una intervención militar si no hay avances. Mientras tanto, las conversaciones entre ambos países continúan y se espera que una próxima reunión en Ginebra sea clave para rebajar la tensión.

El Congreso quiere poner límites

La posible escalada también ha encendido el debate en el Capitolio. Los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie han impulsado una resolución de Poderes de Guerra para que el Congreso vote esta misma semana y limite la capacidad del presidente de recurrir a la fuerza sin autorización específica. El miedo a la repercusión de un posible ataque es más que palpable y está llegando a todos los lugares del país.

Se insiste en que una decisión de este calibre no puede tomarse de forma unilateral y recuerdan precedentes en los que se actuó sin aprobación parlamentaria. El mensaje es claro: si hay guerra, el Congreso debe pronunciarse. Dicho de otra forma, no puede ser que Trump sea el único que decida algo de semejante envergadura.

Diplomacia o confrontación

Por ahora, el escenario sigue abierto. La retórica se ha endurecido, el despliegue militar es visible y las advertencias internas existen. Al mismo tiempo, las negociaciones no se han roto.

La decisión final, si llega, no solo afectará a la relación con Irán. También definirá el equilibrio de poder en Washington y el rumbo de la política exterior estadounidense. Y qué sabemos si algo de mayor envergadura.