Luis de la Fuente asegura que ni participó ni escuchó nada sobre los temas tratados en la reunión en la que se abordó el 'caso Rubiales'

La segunda jornada del juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso ha contado con la comparecencia de varios altos excargos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y también del actual seleccionador masculino, Luis de la Fuente.

En la sala -y fuera de ella- había gran expectación por ver qué declaraba acerca de la reunión que se produjo en la sede de la RFEF para gestionar y tratar el asunto del beso del entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en Sidney tras la final del Mundial.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Luis de la Fuente no ha aportado grandes datos acerca de la estrategia de la RFEF para abordar el espinoso asunto, y ha negado la mayor al ser preguntado por el contenido de la reunión y respecto a si conocía la elaboración del comunicado escrito por el máximo organismo del fútbol nacional.

En esta línea, ha negado conocer los asuntos que se tuvieron en cuenta para la elaboración del informe por parte del área de Integridad, que a la postre acabaría con Rubiales fuera de la Federación.

Además, también ha negado que durante el vuelo de vuelta a España escuchara algo en relación al comunicado que se iba a elaborar por parte de la Federación: "Rotundamente, no", ha asegurado. Misma respuesta ha pronunciado cuando ha sido preguntado acerca de la reunión que tuvo lugar en el despacho del presidente tras el escándalo del beso, a la que acudió tras ser citado por Patricia Pérez, jefa de prensa del equipo femenino.

Fue ella la que, durante su declaración del lunes, aseguró que el seleccionado masculino estaba presente mientras Rubiales le pedía que cambiara parte de las respuestas. Otra de las preguntas de la fiscal ha tenido como objetivo conocer si estuvo o no presente en dicha reunión, a lo que De la Fuente ha declarado que tenía "una reunión con el presidente 10 días antes de una convocatoria" y asegura que estuvo "en el despacho colindante, y yo estaba allí para atenderme cuando me podía atender", aunque asegura que "Rubiales estaba en otros asuntos, por lo que yo no escuché palabra (sobre los cambios en la declaración de Patricia Pérez en dicha reunión).