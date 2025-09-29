Marc Giró se saca un as bajo la manga al responder al diputado de Vox que dijo que entraría con motosierra o lanzallamas en RTVE

El diputado nacional de Vox, Manuel Mariscal, protagonizó el pasado jueves el momento más incómodo de la comparecencia periódica del presidente de RTVE, José Pablo López, en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de la televisión pública y sus Sociedades.

Durante su intervención, Mariscal dijo que su grupo parlamentario está "harto" de que los presentadores y tertulianos de RTVE, y López como su presidente, "insulten y se rían de los españoles en su cara".

Según Mariscal, y transcribimos de forma literal, "los españoles están hartos de ver la sonrisa que se dibuja en la cara" de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Itxaurrondo, Andreu Buenafuente y "otros tantos", que se están "llenando los bolsillos a manos llenas, mientras insultan, manipulan y mienten a los españoles".

Además, el portavoz de Vox anunció que cuando llegue su partido a RTVE los despedirá a todos, incluido, al presidente. "Solo tendremos una duda: si entramos a RTVE con motosierra o con lanzallamas", dijo. Una frase con un tinte violento claro que provocó cierta algarabía en la comisión.

"Ya veo que no le gustó el monólogo sobre el varón español de Marc Giró y mire que lo siento", respondió el presidente de la cadena pública, aludiendo a un fragmento del programa Late Xou emitido el día anterior, en el que Giró hablaba de la "matraca" de las denuncias falsas por maltrato.

"¿Y quién te persigue en España si eres varón? Pues muy fácil, la ideología de género, esa que no te permite desplegar libremente tu hombría. A la que lo haces, aparece detrás de un seto una mujer pérfida, vengativa, mala, con una denuncia falsa por violencia de género entre los dientes. Que ya es mala suerte, macho, porque si tenemos en cuenta que las denuncias falsas por violencia de género representan un ínfimo 0,0084% del total, tienes más números de que te toque la lotería o te atropelle un camión a que te caiga una denuncia falsa por violencia de género", dijo Giró.

El presentador de Late Xou ha acudido este fin de semana al programa de Julia Otero en Onda Cero y ha respondido como nadie a estas palabras de Mariscal. "(Este diputado de Vox) ha estudiado la carrera con una muy buena amiga y sabemos todas sus aventuras universitarias. No sé qué le ha pasado, antes era un hombre divertido y dicharachero", ha señalado.

Por último, Giró también ha alertado de que se dé por "plausible" el hecho de que un régimen "autoritario, violento y aterrador" pueda acabar imponiéndose en España. "Estos régimen arruinan a la población en todos los aspectos", ha dicho.