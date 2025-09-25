Vox dice que no sabe si irá a RTVE "con lanzallamas o motosierra": la serena respuesta del presidente hay que verla

El diputado de Vox Manuel Mariscal Zabala ha afirmado en una de las comisiones mixtas del Congreso de los Diputados que cuando gobierne su partido la única duda que tienen con RTVE es "si entramos con motosierra o lanzallamas".

Una afirmación que ha hecho frente al presidente de RTVE, José Pablo López, que ha aludido directamente a un monólogo de Marc Giró para responder al dirigente de la ultraderecha.

Zabala le ha dicho a la cara a López que cuando Vox llegue al Gobierno "será despedido fulminantemente". Antes ha preguntado: "¿Considera que RTVE cumple con sus objetivos de servicio público?".

"Tenemos muy claro para lo que no está el servicio público", ha espetado José Pablo López. Justo después, Vox ha aludido a un monólogo de Marc Giró en Late Xou donde hablaba del "varón español".

"En Vox estamos hartos de que los presentadores, tertulianos de RTVE y el presidente insulten y se rían de los españoles. Están hartos de ver cómo en sus varios aumentan las agresiones mientras ustedes dicen que la delincuencia está bajando en España, como dijo Javier Ruiz", ha señalado Mariscal Zabala.

Y ha proseguido: "Los españoles están hartos de ver cómo no llegan a final de mes, mientras en RTVE siguen contratando a presentadores y tertulianos. Están hartos de cómo se insulta a los que criticamos al Gobierno. Están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Silvia Intxaurrondo. Sí, sonríen porque se están llenando los bolsillos a manos llenas mientras insultan, manipulan y mienten".

"Ya veo que el monólogo de Marc Giró sobre el varón español no le ha gustado. A mí sí me ha gustado y no ha herido mi virilidad, que ya saben que está intacta", le ha espetado el presidente de la cadena pública.

"Le voy a decir para lo que no estamos. No estamos para ensalzar un nacionalismo español excluyente. No estamos para promover el señalamiento. No estamos para usar estadísticas manipuladas que señalan al inmigrante como el problema de nuestra sociedad. No estamos para atacar a las lenguas cooficiales. Estamos para poner en valor su riqueza. Tampoco para esparcir bulos fascistas", ha proseguido.

Y ha zanjado: "No estamos para blanquear y exaltar el franquismo. No estamos para atacar al cine español, a sus actores, a sus directores ni para dar una imagen monolítica de la cultura. No estamos para ocultar el genocidio en Gaza y la masacre de niños".