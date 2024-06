Maroto y Maestre piden que Almeida retire los carteles del Orgullo con condones, copas y tacones

La oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido la retirada de los carteles que ha sacado a las calles el Ayuntamiento de Madrid por el Orgullo de 2024 en el que se obvia, como viene siendo habitual desde que gobierna el PP, la bandera LGTBI y se incluyen copas, fuegos artificiales, condones y tacones.

La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que retire la campaña institucional de Orgullo para apuntar que "alcohol, fuegos artificiales, sexo y taconeo" es un claro caso de "LGTBIfobia institucional" y "estigmatiza a un colectivo" al eliminar de la cartelería cualquier tipo de reivindicación.

En rueda de prensa, Maroto ha cargado contra el "patético mensaje" que transmite esta campaña al mundo, cargada de "tópicos y prejuicios". La edil ha explicado que ya ha enviado una carta al delegado del área social, José Fernández, en la que le solicita la convocatoria urgente del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia para analizar la campaña.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido la retirada del cartel "feo, cutre e irrespetuoso" del Orgullo, con zapatos de tacón, preservativos y ositos de peluche, y que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "pida perdón".

La edil, en rueda de prensa, ha subrayado que el Orgullo "es la mayor fiesta, manifestación y reivindicación de Madrid pero no cuenta ni con el entusiasmo ni con el respeto del PP". "Le he visto hacer de todo en estos cinco años de alcalde y cuatro en la oposición, desde pegar balonazos, jugar al tenis, tomar cañas, ir a muchas manifestaciones entre Colón y Felipe II, pero nunca le he visto acudir a un solo evento relacionado con el Orgullo", explicaba al respecto Maestre.

La jefa de la oposición ha insistido en que el PP "es un partido que está incómodo con la celebración del Orgullo", a pesar de ser "una de las mejores cartas de presentación de la ciudad". "Y como se avergüenza y como castigo" llegan estos carteles, "feos, cutres e irrespetuosos".

Cree Maestre que lo que busca Almeida es "caricaturizar e invisibilizar" el Orgullo, "como ya trató de hacer Ana Botella (PP) pero no consiguió". Lo que ha hecho el actual alcalde es promover que se convierta en "un evento vacío", donde prime "la perspectiva comercial y turística".

La jefa de la oposición exige tanto la retirada de esta cartelería como que el alcalde "pida perdón por unos carteles propios de otros siglos y latitudes". No son más que una "caricatura sin gracia, cutre, hecha por dos duros y contra los valores" del Orgullo. "Estoy convencida de que no harían unos carteles así con unas fiestas a las que les tuvieran un mínimo cariño", ha terminado.