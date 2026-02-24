Abascal rechaza el marco de negociación propuesto por el PP: "Como si fuéramos salvajes"

Las negociaciones entre PP y Vox para alcanzar acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón comienzan con mal pie. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este martes que el PP haya puesto como bases para ese diálogo un decálogo en el que se habla, por ejemplo, de respetar la legalidad o defender la Jefatura del Estado. "Cuando se habla de lo obvio se ofende a alguien. Si es para negociar con Junts o el PSOE entiendo que se hable de respetar el Estado de derecho, la la Corona o la constitución... Pero para pactar con Vox no lo entiendo. No comprendo ese documento. Parece que tienen que negociar con salvajes y nos tienen que intentar domar", ha dicho durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

De hecho, el presidente de Vox cree que el documento propuesto es también una ofensa a Jorge Azcón y María Guardiola. "Es faltar a sus líderes autonómicos, porque ellos tampoco van a pactar nada que vaya en contra de la legalidad", ha dicho.

Abascal cree que este marco de negociación se debe a que el PP "tiene muchos mensajes" diferentes y ha emplazado a Génovas a rectificar. "Me molesta que Feijóo insinúe con este documento que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho", ha señalado.

Tras recibir una llamada de Feijóo para encauzar esas conversaciones, Abascal ha reiterado su idea de que deben ser los equipos negociadores que dialogen sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo de gobierno. "Ni Feijóo ni yo tenemos que negociar", ha sostenido.

El texto presentado por el PP busca, según fuentes de Génova, marcar un sitio político y programático común, para que sirva de guía para cerrar pactos que den estabilidad durante toda la legislatura. "La idea no es solo investir presidentes autonómicos, sino garantizar que haya presupuestos aprobados durante los cuatro años. Un movimiento que es todo un aviso a navegantes en pleno ciclo electoral", señalan.

Entre las condiciones que plantea el PP están el respeto a la proporcionalidad salida de las urnas, el compromiso con las instituciones autonómicas y la defensa de la Jefatura del Estado. Es decir, que estas son las líneas que los populares consideran innegociables para cerrar acuerdos.