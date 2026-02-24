Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Abascal rechaza el marco de negociación propuesto por el PP: "Como si fuéramos salvajes"
El líder de Vox critica que el diálogo para Extremadura y Aragón haya empezado con un documento de Génova en el que se exige respetar la legalidad o defender la Jefatura del Estado. "Cuando se habla de lo obvio se ofende a alguien", responde. 

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, saluda a varios simpatizantes en su visita este jueves a la localidad vallisoletana de PeñafielEFE

Las negociaciones entre PP y Vox para alcanzar acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón comienzan con mal pie. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este martes que el PP haya puesto como bases para ese diálogo un decálogo en el que se habla, por ejemplo, de respetar la legalidad o defender la Jefatura del Estado. "Cuando se habla de lo obvio se ofende a alguien. Si es para negociar con Junts o el PSOE entiendo que se hable de respetar el Estado de derecho, la la Corona o la constitución... Pero para pactar con Vox no lo entiendo. No comprendo ese documento. Parece que tienen que negociar con salvajes y nos tienen que intentar domar", ha dicho durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

De hecho, el presidente de Vox cree que el documento propuesto es también una ofensa a Jorge Azcón y María Guardiola. "Es faltar a sus líderes autonómicos, porque ellos tampoco van a pactar nada que vaya en contra de la legalidad", ha dicho.

Abascal cree que este marco de negociación se debe a que el PP "tiene muchos mensajes" diferentes y ha emplazado a Génovas a rectificar. "Me molesta que Feijóo insinúe con este documento que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho", ha señalado.

Tras recibir una llamada de Feijóo para encauzar esas conversaciones, Abascal ha reiterado su idea de que deben ser los equipos negociadores que dialogen sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo de gobierno. "Ni Feijóo ni yo tenemos que negociar", ha sostenido. 

El texto presentado por el PP busca, según fuentes de Génova, marcar un sitio político y programático común, para que sirva de guía para cerrar pactos que den estabilidad durante toda la legislatura. "La idea no es solo investir presidentes autonómicos, sino garantizar que haya presupuestos aprobados durante los cuatro años. Un movimiento que es todo un aviso a navegantes en pleno ciclo electoral", señalan.

Entre las condiciones que plantea el PP están el respeto a la proporcionalidad salida de las urnas, el compromiso con las instituciones autonómicas y la defensa de la Jefatura del Estado. Es decir, que estas son las líneas que los populares consideran innegociables para cerrar acuerdos.

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

