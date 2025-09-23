Miguel Ángel Rodríguez señala a la jueza que envía a juicio al novio de Ayuso después de que el PP criticara el señalamiento de Sánchez a los jueces

Apenas unos días después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "declarar la guerra" y "señalar" a jueces, ahora ha sido el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha hecho lo propio, en esta ocasión contra la jueza que este lunes abrió juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

En una publicación en redes sociales, Rodríguez aseguró anoche tener constancia de que la magistrada "no respeta a la Audiencia Provincial" y decidió "enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca". "Resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto", añadió.

El jefe de Gabinete de Ayuso se pronunció así después de conocer que la magistrada Carmen Rodríguez Medel ordenase la apertura de juicio oral contra González Amador por dos supuestos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Entre las acusaciones, destaca el presunto fraude de 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas.

La noticia surgió después de que el mismo tribunal rechazase retrasar la apertura de juicio, algo que había solicitado González Amador. La magistrada, que está al cargo del juzgado 19 de Madrid tras la jubilación de su titular y hasta que se incorpore el nuevo magistrado, dictó una providencia en la que rechazaba la solicitud formulada por los abogados del empresario, pareja de la presidenta regional del PP.

Hace tan solo unos días, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció a Pedro Sánchez tras asegurar que "quien gobierna atacando a los jueces está secuestrando la democracia". Feijóo hizo estas declaraciones después de que el presidente del Ejecutivo y otros miembros del Gobierno afirmasen que hay jueces que "hacen política".