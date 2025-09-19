Miguel Polo, presidente de la CHJ, denuncia la inacción de Pradas en la gestión de la DANA: "Nadie hacía nada"

Casi once meses después de la fatídica DANA que devastó parte de Valencia, causando la muerte de 229 personas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha roto su silencio. Miguel Polo ha denunciado este viernes ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe la falta de decisiones que hubo aquel día, asegurando que fue él quien propuso al Cecopi el envío del mensaje de alerta a la población ante el riesgo de desborde de la presa de Forata, en el río Magro, afluente del Júcar.

Polo ha declarado a partir de las 9:30 horas, según fuentes judiciales, y ha relatado cómo, conectado telemáticamente a la reunión del 29 de octubre de 2024, interrumpió una conversación sobre las inundaciones en Utiel para advertir de la situación en Forata. De hecho, ha destacado que el jefe del área de explotación de la CHJ reclamó activar un escenario de emergencia en la presa.

Tras esa intervención, ha relatado, se desconectó la comunicación durante media hora. Cuando volvió a la sala, escuchó a los presentes, entre ellos la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, decir que no se iba a evacuar, algo que le sorprendió porque "nadie había hablado de eso".

Fue entonces cuando planteó por primera vez la necesidad de enviar un mensaje de aviso a la población. "La consejera [Pradas] preguntaba por qué se declaraba la emergencia. Que qué era eso. No dábamos crédito", ha indicado Polo, según han confirmado a El País fuentes presentes en la comparecencia.

El presidente de la CHJ ha afirmado que, tras su propuesta, se abrió un debate sobre lo que suponía declarar la emergencia. Según su testimonio, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, explicó "varias veces" a Pradas que la ley la amparaba para tomar cualquier decisión, "el confinamiento de la población entre ellas", ante las dudas de la consellera, que figura como investigada en esta causa penal.

Falta de decisiones

La situación se volvió "tensa", ha descrito Polo, "porque no se tomaban medidas". Ante la falta de acción, insistió en reclamar el envío de un mensaje que advirtiera a la ciudadanía de la necesidad de subir a pisos altos. El ES-Alert llegó finalmente a los teléfonos móviles de la población a las 20:11 horas, más de una hora después de que Polo tuviera constancia de la crecida del barranco del Poyo, alrededor de las 18:45 horas.

En su declaración, Polo también ha querido dejar claro que "nunca dijo que la presa de Forata fuese a colapsar", sino que lo que existía era un riesgo de vertido por coronación. Minutos después de las 19:00 horas, ha explicado, Emergencias de la Generalitat volvió a conectarle con el Cecopi y comprobó que, pese al peligro, no se había enviado ningún mensaje.

Según su relato, Pradas llegó a leer un borrador de texto y preguntó si parecía adecuado. Polo respondió, "con el micro cerrado", que no le parecía correcto, pero que se enviara "al menos algo". En ese momento se planteó el envío de dos mensajes: uno a toda la provincia de Valencia y otro a las comarcas de la Ribera Alta y la Hoya de Buñol, a lo que la CHJ pidió añadir también la Ribera Baixa y l’Horta Sud.

La jornada estuvo marcada por la falta de decisiones, denuncia Polo, que incluso recibió una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, preguntando "¿qué está pasando?". Su respuesta fue contundente: "Que ahí nadie toma ninguna decisión, nadie hace nada".