Montse Mínguez: "El PP se ha convertido en la peor derecha que hay en Europa"

Montse Mínguez (Lleida, 1976) nos advierte antes de la entrevista de que, en algún momento dado, le va a salir una "catalanada". La nueva portavoz del PSOE exhibe con orgullo sus raíces tras ejercer durante 16 años como concejal en su localidad y ser, desde 2019, la persona de mayor rango del PSC a nivel nacional y en el Congreso de los Diputados.

En el mes de julio, en plena catarsis socialista por el estallido del 'caso Cerdán', la 'sala de motores' del PSOE la designó como la nueva voz del partido en sustitución de Esther Peña. "No tuve dudas a la hora de aceptar el cargo. Milito en un partido en el que me siento orgullosa de la manera que tiene de actuar", asegura en la charla con El HuffPost.

Durante la misma, Mínguez evalúa la actual relación entre PSOE y Sumar, responde a Alfonso Serrano por llamar 'gentuza' a los manifestantes de La Vuelta y se muestra muy dura con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Yo no sé qué más necesitamos para poder reprobar a este líder de la oposición, porque ha superado todos los límites que puede haber en política", subraya.

- El embargo de armas a Israel no llegó al Consejo de Ministros del pasado martes. La ministra portavoz, Pilar Alegría, sugirió que se presentará y se aprobará esta próxima semana. ¿Nos lo puede usted confirmar?

- Permítame que yo me remita a lo que dijo la ministra portavoz. Ahora mismo se está trabajando en este real decreto del embargo de armas y se va a resolver en el menor tiempo posible. Si no ha ido en el último Consejo de Ministros, pues seguramente irá en el siguiente. Es un tema delicado y se ha de garantizar la seguridad, pero la posición del Gobierno al respecto es muy clara.

- Existen dudas sobre cuál será su alcance de este decreto. No se ha revelado, por ejemplo, si afectará a los repuestos del material militar israelí que utilizan las Fuerzas Armadas o si también influirá sobre los contratos vigentes. ¿Nos puede aclarar algo?

- No nos adelantemos. Yo entiendo que sean preguntas que se tienen que hacer pero, dada la delicadeza del tema, lo mejor es ser prudentes y esperar a que el decreto esté redactado para hacer la valoración y poder contestar con toda seriedad a las preguntas que usted me está planteando.

- ¿La ministra Robles ha tenido algo que ver en el retraso de ese decreto, como han apuntado algunos medios?

- Siempre hay debates al hablar sobre temas importantes. Pero le puedo asegurar que tenemos un gobierno muy serio, donde todos los ministerios trabajan codo con codo.

- Sumar se ha quejado de que este decreto no se haya presentado todavía. Lo cierto es que las relaciones con su socio de Gobierno no pasan por su mejor momento. En junio, en mitad del estallido por el 'caso Cerdán', Yolanda Díaz les pidió más medidas sociales. ¿Ha mejorado algo la relación durante el verano?

- Somos dos partidos diferentes, por supuesto, pero estamos gobernando juntos y promoviendo leyes y decretos que mejoran la vida de la gente. Ese es el objetivo tanto de Sumar como del PSOE. Nosotros respetamos todas las opiniones de nuestros socios de Gobierno, pero ahí está el aval de la gestión del Ejecutivo, con 43 leyes aprobadas que mejoran la vida de la gente. Todo el mundo ha podido ver cómo se ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, cómo la reforma laboral está dando estabilidad en los contratos de trabajo o cómo estamos impulsando medidas ante el gran problema que tenemos sobre vivienda. Cómo estamos mejorando, en definitiva, la vida de la gente. Por eso a España le sienta bien un gobierno de Sánchez.

- ¿Se equivocó Díaz no retrasando la votación de la reducción de la jornada laboral? Era bastante evidente que se iba a perder...

- Fíjese, llevamos ya cuarenta años con una jornada laboral de 40 horas. Y la España de hoy no es la de antes. Ni la apuesta por la conciliación laboral. ¿Hemos perdido una votación? Sí, pero también han perdido doce millones de trabajadores la posibilidad de reducir la jornada laboral. Las mayorías son las que son, cada uno elige en qué posición tiene que estar y los partidos que votaron en contra son los que deberían dar explicaciones. No podemos olvidarnos de que, cualquier avance social en temas laborales, o se consigue con un gobierno de izquierdas o no se da. La última reducción de la jornada laboral también se logró en una época en la que gobernaba el PSOE. ¿Cuarenta años después no nos podemos replantear este debate?

Montse Mínguez, portavoz nacional del PSOE, durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Volvamos al tema de Israel. ¿Qué le merecen las palabras de Alfonso Serrano llamando “gentuza” a los manifestantes que acudieron a la última etapa de la Vuelta?

- El PP se ha convertido en la peor derecha que hay en Europa. La gente ya lo nota y no lo va a perdonar. El silencio ante lo de Gaza no es una opción, porque estamos ante un genocidio y no podemos mirar para otro lado. Hay millones de españoles que no pueden soportarlo más y se evidenció el domingo con una manifestación que nosotros respetamos. Llamar 'gentuza' a la gente que se manifestó libre y pacíficamente demuestra en qué nivel está el PP. Un partido que ha renunciado a hacer política y que se ha situado totalmente en el insulto a quien no piense como él. Y en lugar de estar con el pueblo de Madrid, lo insulta.

¿Usted cree que lo que vimos el domingo se atiene a lo que puede considerarse una protesta pacífica?

- Lo que vimos el domingo fue el sentimiento de un país que dijo 'basta'. Un país que tiene valores, que se humaniza con lo que está viendo, un país solidario con lo que está pasando. Eso es lo que vimos el domingo. Y a eso no se le puede llamar 'gentuza'. Pero es que el PP está llevando a que no exista el centro en España. Ahora ya sólo existen dos partidos ultras: uno es Vox y otro es el PP. No se distinguen en nada. Se han mimetizado. Y eso es responsabilidad de Feijóo.

- El PP preguntó el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno si se baraja la salida de España de las competiciones deportivas en las que esté presente Israel. Por ejemplo, el Mundial de fútbol. Supongo que esta decisión le compete a la Federación Española de Fútbol (RFEF), pero, en todo caso, ¿qué dice usted al respecto?

- ¿Por qué el PP se tiene que plantear esta doble vara de medir? ¿Por qué a Rusia se le expulsa de competiciones deportivas o Eurovisión y no hacemos lo mismo con Israel? La solidaridad, la humanidad y los valores son lo primordial. Y en estas competiciones internacionales, donde tenemos visibilidad como pueblo, yo creo que deberíamos tomar una decisión muy radical. Son decisiones que merecen la pena y que demuestran orgullo de país. Ya se lo he dicho: a nuestro país le sienta bien un gobierno de Pedro Sánchez. Decidido, determinado, con valores y con las ideas muy claras.

- Hablemos ahora de Presupuestos. ¿Es Podemos el gran escollo para que salgan adelante? ¿Usted es optimista y cree que se podrán aprobar? Porque está difícil...

- Estamos actualmente trabajando en ellos y ya se ha abierto diálogo con todos los grupos políticos. Muchas veces parece que algunas leyes o decretos no van a salir, y luego acaban saliendo. Le recuerdo que hemos aprobado ya 43 leyes en lo que llevamos de legislatura, y eso que el PP dice que este gobierno agoniza.

- Pero Presupuestos no ha habido hasta ahora...

- Los que tenemos ahora recogen perfectamente la dinámica que tiene este país. Pero fíjese que el PP ha renunciado a hablar sobre economía y empleo en el Congreso. ¿Y por qué? Pues porque los datos son buenos. Ellos trafican con un discurso del ruido, mientras el Gobierno está apostando por un discurso y unas políticas que se basan en datos y resultados. Sánchez ha demostrado que la izquierda puede gobernar mucho mejor la economía que la derecha. Y eso era un mantra para ellos.

Vamos a trabajar para sacar adelante unos nuevos Presupuestos, claro que sí, pero los que ya tenemos son expansivos, permiten absorber los fondos europeos y aumentar las pensiones y hacer inversiones.

- Pero Podemos pide romper relaciones con Israel o intervenir en el mercado la vivienda. Supongo que son pretensiones difíciles de aceptar por parte de este Gobierno...

- Bueno, la grandeza de la política es el diálogo y llegar a acuerdos. Y nosotros ya hemos demostrado que somos capaces de conseguirlo. Hasta el último minuto vamos a sudar la camiseta para aprobar estos Presupuestos.

- ¿Usted también cree, como dice Sánchez, que convocar elecciones antes de tiempo supondría una parálisis para el país?

- Estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Tenemos unos presupuestos que son capaces de absorber y promover medidas que benefician al conjunto de la ciudadanía y capaces de encarar el futuro de nuestro país. ¿La ley de los Presupuestos es importante? Sin duda, pero sin ellos no pasa nada porque los últimos aprobados son expansivos también. Esta semana se ha conocido que nuestra previsión de crecimiento es de un 2,7%. Y eso es lo que le llega a la gente. Lo que la gente no quiere es el insulto, la bronca permanente... o que el señor Feijóo llame 'hijo de puta' al presidente del Gobierno. Yo no sé qué necesitamos más para poder reprobar a este líder de la oposición, porque ha superado todos los límites que puede haber en política.

- Hablamos de Podemos como un obstáculo para los Presupuestos, pero también está Junts. ¿Veremos pronto la foto de Sánchez con Puigdemont?

- Nosotros nunca hemos escondido la agenda de nadie. Ahí tenemos la foto reciente de Illa con Puigdemont como gesto de buen política y lealtad institucional. Cuando se tenga que dar (la reunión de Sánchez con Puigdemont) se dará.

- El próximo martes también se va a debatir la delegación de competencias de inmigración para Cataluña. Podemos se opone. ¿Cómo están negociando este asunto?

- El PSOE tiene muy claro que cumple con los acuerdos que llega con otras formaciones. Tardarán más o tardarán menos, pero lo intentamos. Y esa proposición de ley lleva la firma del PSOE. La CC.AA. tiene capacidad de autogobierno y creemos en los autogobiernos. Eso sí, siempre que asuman las competencias que tienen y resuelvan los problemas de la gente. En los últimos años hemos podido ver que el PP quiere llegar al poder por tener el poder, porque la gestión la abandonan. Tenemos el ejemplo de la DANA, que ha sido un desastre y nadie ha asumido las culpas. O el de los incendios en Castilla y León, con una incompetencia total de los cargos que tenían que haber gestionado estos fuegos.

Nosotros apostamos por los autogobiernos y con Sánchez se han transferido 300.000 millones de euros más a las CC.AA que con Rajoy. Faltan unos días para la votación y la aritmética parlamentaria es la que es. El que vote en contra tendrá que explicar sus razones. Pero no será por falta de voluntad del PSOE.

- También se ha anunciado un pacto con Junts según el cual las empresas grandes deberán ofrecer una atención al cliente en las lenguas cooficiales. ¿Esto afectará a empresas de toda España?

- La ley del derecho de defensa del cliente está en fase de ponencia y todavía no se puede hacer una valoración. Pero no tienen que dar ningún miedo las lenguas cooficiales que hay en nuestro país. Todo lo que sea avanzar en defender el catalán, el gallego o el euskera es riqueza que tenemos. Veremos en qué se traduce esa enmienda y qué efectos tiene. Pero todavía no está escrita.

- El otro día se celebró la Diada y, según la Guardia Urbana, sólo se concentraron 28.000 personas en Barcelona. ¿Está el independentismo muerto o sólo se está rearmando?

- Cuando llegamos al gobierno, el choque institucional, social y político en Cataluña estaba ahí. El PP no fue capaz de solucionarlo. Pero Sánchez ha sabido encauzar este choque institucional y ha desaparecido el problema como una preocupación de la gente. Sánchez sabe entender los territorios, sabe escuchar al diferente y apuesta por la paz y el equilibrio territorial. Eso hizo que, después, la sociedad catalana depositara su confianza en Salvador Illa como president. Los que hayan vivido la realidad en Cataluña saben que la de ahora no tiene nada que ver con lo que tuvimos hace diez años.

- No puedo evitar preguntarle por vivienda, la principal preocupación para la ciudadanía española según el CIS. Esta semana, el Gobierno ha anunciado que aprobará el nuevo Plan Estatal de Vivienda antes de que acabe el año y Sánchez habló de ayudas al alquiler con opción a compra de alrededor de 30.000 euros. Sumar ya ha criticado estas medidas y, lo cierto, es que el precio de la vivienda sigue disparado. ¿No cree que el Gobierno podría hacer más en esta cuestión?

- Estoy convencida de que se puede y se debe hacer más, pero siempre de la mano de las CC.AA. No podemos olvidar que las competencias las tienen las regiones. Ahí está la ley de vivienda, que el PP no aplica donde gobierna. Pero no le quepa ninguna duda de que el Gobierno no va a mirar hacia otro lado. Un claro ejemplo son las medidas que hemos anunciado. Pero necesitamos ir de la mano si queremos resolver el problema. Y lamentablemente, como el PP está en el 'no por el no', todo esto se va alargando. Pero no por eso vamos a dejar de insistir.

- En el PP dicen que ustedes, en el PSOE, están temerosos ante los nuevos informes de la UCO que pueden aparecer en otoño. ¿Usted está preocupada?

- La verdad es que no. Quien tiene que estar preocupado es el PP, que tiene más de treinta casos pendientes de juicio. El PP ha entrado en una deriva del acoso, derribo, acusar sin pruebas, bulos, atacar al presidente por todos los sitios... Es lamentable que tengamos esta derecha en nuestro país. Un PP que ha decidido que el insulto sea su programa de Gobierno... ¡Cuántas cosas se dicen y luego no hay nada!

- Los suyos también dicen que han visto a Sánchez muy fuerte después de las vacaciones. ¿Usted cómo lo ve?

- Tenemos Sánchez para rato.

- ¿Más allá de 2027?

- Hasta cuando el presidente quiera. Si tenemos un candidato claro que llegará a 2027 ese es Pedro Sánchez. No sé si otros pueden decir lo mismo.

- Una última pregunta más personal. Usted lleva apenas un par de meses como portavoz nacional del PSOE. ¿Tuvo dudas a la hora de aceptar esta responsabilidad?

- Ninguna. Es verdad que la decisión se tomó en un momento de crisis en el PSOE, con la salida del secretario de organización. Pero ahora siento más orgullo que nunca de defender estas siglas. Milito en un partido en el que me siento orgullosa de la manera que tiene de actuar. Y cuando se huele algo que no funciona, ese 'algo' sale por la ventana. Y, además, es que somos necesarios. Si hay un problema en nuestra sociedad, sólo el PSOE lo va a poder resolver.