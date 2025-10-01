Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
No sólo el CIS: una encuesta de Espejo Público da al PSOE como primera fuerza política si hubiera hoy elecciones
El PP se desplomaría hasta los 111 escaños, pero podría gobernar con un Vox imparable. 

El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEuropa Press via Getty Images

El programa Espejo Público de Antena 3 ha publicado miércoles una primera encuesta de Opina360, una consultora de investigación social que lidera el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Y el titular es mayúsculo: el PSOE ganaría las elecciones generales con 130 escaños. A diferencia de lo que marcan el resto de sondeos (salvo el CIS), Pedro Sánchez sería el candidato más votado y sumaría nueve escaños más que los 121 actuales.

Sin embargo, no sería una alegría completa para los socialistas. El PP se desinfla y pasaría de 137 escaños a 111, dejando a Feijóo como segundo. Eso sí, los populares podrían acabar formando gobierno con Vox, que sube de forma meteórica y alcanzaría los 74 escaños. Sobra decir que la caída del PP se debe, en buena parte, al ascenso de Abascal, tendencia que también han detectado ya otras encuestas.

La izquierda sólo tiene la buena noticia del PSOE, puesto que Sumar quedaría reducida a cinco escaños y Podemos, a tres. Por lo demás, ERC quedaría por encima de Junts (siete diputados frente a cinco), Bildu sobre el PNV (también siete frente a cinco) y Aliança Catalana entraría por primera vez en el parlamento español con un diputado. 

El sondeo de Opina360 supone un vuelco absoluto con respecto a la tendencia del resto de encuestas publicadas. Todas, hasta la fecha, daban una amplia ventaja a Feijóo sobre Sánchez, y el incremento de Vox se calculado hasta ahora en 50-55 escaños. Que Abascal supere la barrera de los 70 diputados es algo que ninguna encuestadora ha proyectado hasta hoy. 

La encuesta de Iván Redondo da para mucho más. En lo relativo a los Presupuestos, que el Gobierno está intentando sacar adelante tras prorrogar hasta dos veces los de 2023, más de la mitad de los españoles (56,9%) aboga por la convocatoria electoral si no se consigue sacar nuevas cuentas. Tan solo el 20,5% de los ciudadanos ve factible continuar con la legislatura con los presupuestos prorrogados.

Según La Vanguardia, la encuesta también se atreve a preguntar por si los españoles prefieren un sistema de monarquía o república. La primera gana con un 51,8% frente a la segunda. Pero eso sí: entre los que más abogan por cambiar a una república están los nativos digitales (nacidos entre 1995 y 2007), de los que un 57,1% vota por esta opción.

