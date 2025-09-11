La cuesta de septiembre de Génova: el PSOE se dispara y el PP registra su peor encuesta del CIS de la legislatura

El verano le sienta bien a muchos, pero la cuesta de septiembre es dura para todavía más. Y, sino que se lo digan al Partido Popular. El barómetro del CIS del mes de septiembre, publicado este jueves, refleja una importante caída de los de Alberto Núñez Feijóo, mientras el PSOE se dispara en 5,7 puntos en sólo dos meses.

Ha pasado poco tiempo desde que el líder del PP subía a sus stories de Instagram cómo imitaba Mi limón, mi limonero de Henry Stephen. Junto a un breve vídeo desde la sala Garufa de A Coruña, señalaba lo siguiente: "Mi limón, mi limonero. Me gusta la fruta". En clara alusión al 'Me gusta la fruta' que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, popularizó tras llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No creo que esté para muchos bailes tras el barómetro del CIS de este mes de septiembre. Los populares han registrado su menor porcentaje en los estudios del organismo que preside José Félix Tezanos desde que arrancó la legislatura.

El PSOE se dispara, el PP cae y Vox sube

En sólo dos meses, después del barómetro que recogía la caída en intención de voto a los socialistas tras el escándalo de Santos Cerdán y el informe de la UCO, el PSOE ha logrado dar la vuelta a la tortilla por completo.

Si en julio registraba una intención de voto del 27%, con una distancia de sólo 0,5 puntos respecto al segundo partido, el PP, este mes de septiembre los datos apuntan a una sensación muy distinta. La última cifra sitúa a los socialistas en el 32,7%, una subida del 5,7% en dos meses.

Precisamente, el crecimiento del PSOE ha ocurrido mientras los populares han caído de forma exponencial. En concreto, han pasado del 26,5% del mes de julio al 23,7% del último barómetro del CIS, su peor dato en toda la legislatura.

Pero del pinchazo del PP no sólo se han beneficiado los socialistas. El otro partido que lo ha aprovechado ha sido Vox, que ha pasado del 17,3 al 18,9% en dos meses, un incremento del 1,6%. De hecho, su crecimiento es notorio en los últimos meses. La formación de Santiago Abascal ha pasado del 13,2% de junio al 18,9% actual, un aumento de 5,7 puntos porcentuales.

Otro de los partidos que han registrado una leve mejoría ha sido Sumar. Aunque sólo ha crecido una décima en intención de voto respecto al barómetro de julio, el 7,9% de este mes de septiembre supone una subida de 1,8 puntos porcentuales con la encuesta de mayo.