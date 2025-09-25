Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Peinado descartó en mayo que Begoña Gómez pudieran cometer el delito de malversación que ahora le imputa
Peinado descartó en mayo que Begoña Gómez pudieran cometer el delito de malversación que ahora le imputa

"No se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna", señaló entonces el juez en un auto. Ahora, cambia de opinión porque los procesos judiciales tienen una “cristalización progresiva”, pero no se ha aportado nuevas pruebas. 

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña GómezEFE

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dejado a un paso del banquillo a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un delito de malversación de caudales públicos. Además, ha propuesto que sea juzgada por un jurado popular al enfrentarse a "delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos".

En un auto, fechado el martes, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez, y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

La investigación partió de una denuncia de Vox en la que los de Abascal señalaban que unos correos electrónicos demostrarían que las actividades de dicha asesora "estaban dirigidas al ámbito de la actividad profesional privada de Begoña", y no a labores de función pública como mujer del presidente del Gobierno. 

Según estos emails, la trabajadora informaba a la empresa de seguros Reale el interés que tenía Begoña en que siguieran financiando la cátedra que impartía en la Universidad Complutense de Madrid, aunque finalmente esta colaboración no continuó. El correo fue enviado desde una cuenta personal, pero en la cadena de contactos sí aparece el oficial que tenía la asesora como trabajadora de Moncloa.

Al respecto, el pasado 10 de septiembre, la mujer de Sánchez aseguró ante el juez que la empleada sólo la ayudó de manera puntual para compaginar su vida personal y profesional. Además, admitió que en alguna ocasión Álvarez le hizo un favor "excepcional" al enviar algún correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según recoge el Código Penal, el delito de malversación puede acarrear hasta seis años de prisión.

Lo curioso del caso es que el propio juez Peinado no vio en un primer momento posibilidad de investigar a Begoña y a su asesora por dicho delito. “No se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento, en este caso Cristina Álvarez, por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación (...) Lo mismo ha de decirse de Begoña Gómez. Sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna”, señaló el magistrado en un auto fechado el pasado mes de mayo. 

La Audiencia Provincial de Madrid fue, sin embargo, quien mantuvo esta línea de investigación al considerar que "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados". Algo que ha hecho cambiar de criterio al juez Peinado, que ahora sí, pide que se juzgue a Begoña por presunta malversación. 

En su última resolución de este martes, Peinado reconoce que en un primer momento consideró que “no procedía” investigar a Begoña Gómez y a su asistente por ese delito. Sobre su cambio de opinión en este sentido, el juez Peinado se limite a decir que los procesos judiciales están sometidos a un proceso de “cristalización progresiva”. Es decir, que van evolucionando según las investigaciones llevadas a cabo. Sin embargo, no se aporta ninguna otra prueba adicional con respecto a mayo que pudiera dar sentido a esta nueva postura. 

En todo caso, Peinado deja la decisión sobre Begoña Gómez en manos de un jurado popular totalmente influenciado por la atmósfera mediática. Y se añade este otro dato: en Madrid se celebraron 44 juicios con jurado popular en 2023. 43 de ellos terminaron con sentencia condenatoria.

Javier Escartín
Javier Escartín
Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 