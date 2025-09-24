Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El juez Peinado propone ahora juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
El juez Peinado propone ahora juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

También enviaría al banquillo a su asesora en Moncloa y al actual Delegado del Gobierno en Madrid. 

Javier Escartín
Javier Escartín / Agencias
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.Europa Press via Getty Images

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un delito de malversación de caudales públicos. Además, ha propuesto que sea juzgada por un jurado popular al enfrentarse a "delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos".

En un auto, fechado el martes y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez, y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a los tres a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para una comparecencia previa.

Peinado investiga si la mujer del presidente del Gobierno utilizó a una asesora contratada por Moncloa para algunos intereses personales, como su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. La acusación se basa en algunos correos electrónicos enviados por la trabajadora en las que informaba, por ejemplo, a la empresa de seguros Reale el interés que tenía Begoña en que siguieran financiando la cátedra, aunque finalmente esta colaboración no continuó. El correo fue enviado desde una cuenta personal, pero en la cadena de contactos sí aparece el oficial que tenía la asesora como trabajadora de Moncloa. 

Al respecto, el pasado 10 de septiembre, la mujer de Sánchez aseguró ante el juez que la empleada sólo la ayudó de manera puntual para compaginar su vida personal y profesional. Además, admitió que en alguna ocasión Álvarez le hizo un favor "excepcional" al enviar algún correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según recoge el Código Penal, el delito de malversación puede acarrear hasta seis años de prisión.

Cabe recordar, no obstante, que la Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal, que discurre al margen, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

