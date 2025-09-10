Begoña Gómez sólo responde a las preguntas de su defensa en su nueva declaración ante el juez Peinado

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado este miércoles sobre el presunto delito de malversación de fondos públicos por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla a las 12:00 del mediodía, hora en la que el magistrado había ordenado su citación después de adelantarla un día por un compromiso de Gómez este jueves en Tenerife.

Al contrario que su asesora, Cristina Álvarez, Gómez ha decido responder exclusivamente a su defensa ante la citación del juez Peinado. La estancia de la mujer del presidente del Gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla ha sido de un total de 15 minutos. "Tengo que recordar que este procedimiento judicial está sustentado gracias a la citación popular de Hazte Oír", recalcaba el abogado de la defensa para remarcar la poca consistencia legal que tiene el caso.

Las defensas de Gómez y Álvarez han pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de Peinado de imputar el delito de malversación por el cargo de asesora en Presidencia del Gobierno. En un recurso directo de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, ha insistido en que no podía atribuírsele dicho delito por haber enviado correos como asesora de Gómez.

"¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa", ha alegado.

---HABRÁ AMPLIACIÓN---