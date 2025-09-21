Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pocas veces se le ha visto tan enfadado a Salvador Illa como lo ha hecho al hablar de Aznar
Pocas veces se le ha visto tan enfadado a Salvador Illa como lo ha hecho al hablar de Aznar

"Es grave en boca de un expresidente del Gobierno".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.Europa Press via Getty Images

Un enfado de los grandes. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asistido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Fiesta de la Rosa del PSC y no ha dudado en aprovechar su intervención para contestar al expresidente del Ejecutivo, José María Aznar.

Durante su turno de palabra, después de la intervención del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el dirigente catalán no ha dudado en contestar a las palabras críticas del expresidente popular.

"Lo que es terminal es el aznarismo, es terminal y es perjudicial. Dejaste los servicios públicos a ras de suelo", ha defendido, en primer lugar, antes de que comenzara a encenderse y elevara un poco más la voz según iba hablando de Aznar.

"Sigue secuestrado por el miedo. Sigue secuestrado por el rencor, por la soberbia y por las amenazas y lo hace de la mano de quien fue presidente de este país, del señor Aznar", ha señalado, entre los abucheos de algunos asistentes.

Salvador Illa ha justificado que "es grave en boca de un expresidente del Gobierno, ha llamado a saltarse a la ley". "Ha amenazado con la cárcel a los que piensan distinto a él. Ha menospreciado la voluntad democrática. Este no es el camino, señor Aznar", ha añadido.

"Primero fue lo de 'el que pueda hacer, que haga'. Pues nosotros, desde las instituciones, hacemos progreso, reducimos la desigualdad, estamos a favor de los que sufren en Gaza. Esto es hacer lo que se puede, no a destruir y negar", ha explicado.

"Después fueron las amenazas con la cárcel. Tienes algunos ministros tú en la cárcel. Bastantes como para que te pongas a dar lecciones. No sabes a quién tienes en frente. Tienes enfrente a un presidente del Gobierno y a una organización y a un bloque de ciudadanos y ciudadanas progresistas", ha sentenciado.

