"El PP ha comprado el programa de Vox y defiende riegos que nunca van a ser legales, no hay agua"

Thierry Monasse via Getty Images

La guerra del agua sigue en Doñana. La situación crítica del parque nacional y la nueva legislación del PP andaluz para legalizar cultivos de regadío junto a sus terrenos está protagonizando uno de los enfrentamientos políticos más serios del momento entre el Gobierno central (PSOE+UP) y el principal partido de la oposición (el PP).

Esta mañana, en una entrevista en la Cadena SER, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha cargado de nuevo contra Juanma Moreno, el presidente de la Junta andaluza. "El PP en Andalucía ha comprado el programa de Vox y está defendiendo unos riegos que en ningún caso van a ser legales, porque no hay agua (...). Hasta qué punto esto es una maniobra política se verifica en el hecho de hace unos meses estaba en exposición pública el plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir y en aquel momento nadie hizo una observación respecto de los riegos (...). Es un invento de última hora", denuncia.

El ministro ha respondido también a la pregunta de Àngels Barceló sobre si se puede aplicar un 155 medioambiental contra Andalucía, teniendo en cuenta los avisos de la Comisión Europea de que habrá sanción a España si la legislación llega a aprobarse (ahora mismo está en trámite en el Parlamento regional). "Creo que es muy pronto para hablar de ello, hay mecanismos legales menos extraordinarios", ha rechazado Planas, aunque no ha cerrado la puerta por completo. "No podemos poner en riesgo la PAC por una medida electoralista", ha recordado. En las últimas horas, el gabinete andaluz se ha mostrado dispuesto a modificar la norma que pretende regularizar los regadíos ilegales en Doñana.

Doñana se queda sin agua y es parte del problema general de la sequía que sufre España y que golpea fuerte al campo. El sector estima que el año pasado se perdieron unos 8.000 millones de euros por la falta de lluvia. Planas ha reconocido la crisis: "Estamos en una situación de sequía muy fuerte, es el mes más seco desde que se tiene registros. Estamos ante un fenómeno claro de cambio climático y hay que responder y adaptarse a la situación actual. Trabajamos en un frente europeo, en la PAC, y por nuestra parte, además del seguro agrario, estamos trabajando en qué ayudas abordamos. Esto es sólo el principio", asegura el ministro.

Como alternativas al modelo actual, plantea una modernización del regadío, "utilizar menos agua y aguas regeneradas" y acudir también a las energías renovables. "No se puede repartir el agua que no existe. ¿Alternativas? El uso de aguas no convencionales, reutilizadas, recicladas o la desalación", zanja.

Y ante las complicaciones del campo para producir, surge también el problema de los precios. Como cita la SER, el azúcar acumula una subida del 31% en lo que llevamos de año por la falta de lluvias y está en su punto más caro de los últimos 11 años. El café ha subido un 39% más. Y el cacao sube un 15,7% en apenas tres meses. "Vamos a ver qué ocurre. Se cruzan varios elementos. La bajada de los precios de la energía y del precio de los fertilizantes es buena. Pero tenemos factores de riesgo como la advertencia de Rusia sobre el mercado del Mar Negro. Y otros factores como la sequía. Lo plantearemos en el Consejo de Ministros de la UE", ha asegurado el ministro, tratando de ser optimista.