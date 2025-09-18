Qué se sabe sobre los fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado en su Memoria correspondiente al AÑO 2024 de absoluciones por fallos técnicos en las pulseras telemáticas o terminales que víctimas de la violencia machista y sus agresores llevan cuando judicialmente se decide una orden de alejamiento. Un error técnico que ha generado críticas por parte de la oposición y una reacción instantánea del Ministerio de Igualdad, asegurando que el fallo ya está resuelto.

Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente? En 2023, la adjudicación del denominado servicio Sistema Cometa cambió de empresa: De Telefónica, que subcontrataba con Securitas Direct, pasó a Vodafone y Securitas. En esa transición hubo un fallo en el volcado de datos, lo que provocó que durante unos meses no se pudiera conocer los movimientos de los maltratadores antes del 20 de marzo de 2024. Algo que, según la Fiscalía General del Estado, supuso una “potencial desprotección de las víctimas”.

Este fallo, según la Fiscalía, tuvo consecuencias "tanto en la fase de instrucción” en los juzgados de Violencia sobre la Mujer “como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”.

"Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente", señalaba este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024. Se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes",añadía.

Desde su implementación en 2009, las pulseras telemáticas han demostrado ser un método eficaz para reducir el riesgo de agresiones y brindar tranquilidad a las víctimas de violencia de género. Cuando se detecta una infracción y un maltratador se acerca a su víctima por debajo de la distancia establecida en los tribunales o se quita el dispositivo, el sistema genera una alarma que se gestiona a través del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA), encargado de contactar con la víctima, verificar la situación y alertar a las fuerzas policiales si es necesario.

La Fiscalía señala en su memoria que “la imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información" por culpa del fallido volcado de datos "ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación”. Y en los juzgados de lo Penal, esa misma “anomalía” impidió “responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco acceso a la información. Algo que en algunos casos, denuncian llevó “a una sentencia absolutoria”.

Fuentes de Igualdad informaron a la agencia EFE que desde diciembre de 2024, con el sistema y contrato actual, ya se puede "facilitar toda la información anterior a marzo de 2024".