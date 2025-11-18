Quién es Zulema Romero, la influencer de 24 años que ha fichado Guardiola para las elecciones extremeñas

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, presentó este lunes sus listas electorales para los comicios en la región que se celebrarán el próximo 21 de diciembre. En dichas listas, renovadas un 53% con respecto a la anterior cita electoral, aparecen como novedades el deportista paralímpico Kini Carrasco, que irá como número dos en la provincia de Cáceres, o la influencer Zulema Romero, que será segunda por Badajoz.

Romero, de 24 años, suma más de 30.000 seguidores en Instagram y 37.000 en TikTok gracias a vídeos donde muestra, principalmente, el encanto de los paisajes y los pueblos extremeños.

Se viralizó durante su Erasmus en Portugal con un video sobre las diferencias culturales con el país luso, del que se hizo eco la prensa la nacional, y en los últimos meses su popularidad ha subido como la espuma. "Cuando estaba fuera estudiando me di cuenta que la gente no tenía ni idea de lo que era Extremadura. Me decían que esto era un secarral con ovejas y poco más. Entonces empecé a crear contenido para mostrar los tesoros ocultos que tenemos y que la gente desconoce. Hasta los propios extremeños desconocemos lo que tenemos", contó en una entrevista a El Periódico de Extremadura publicada en marzo de este año.

Zulema es natural de Herrera del Duque, un pueblo de unos 3.400 vecinos en la provincia de Badajoz. Con sus primeras publicaciones en Portugal "perdió" el miedo a la cámara y comenzó a hablar de su propia tierra, visitando muchos de sus municipios y parajes preciosos. "Al principio a mis padres les parecía como un poco raro que me viera tanta gente. Ellos no piensan que esto sea una profesión y les sorprendió un montón", aseguraba Zulema en la misma entrevista.

Graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Turismo, la joven ha trabajado durante unos meses como experta en redes en el diario Hoy Extremadura y previamente ha sido dependienta en Inditex o azafata en eventos. Hace poco, anunció que se pasaba al mundo empresarial como wedding planner "con alma creativa y raíces extremeñas". "Mi formación en Publicidad, Relaciones Públicas, Turismo y un máster en Organización y Dirección de Eventos me permite unir creatividad, planificación y estética para diseñar celebraciones inolvidables. "Desde bodas íntimas hasta grandes eventos, mi objetivo es que tú vivas el momento sin preocuparte por nada. Me encargo de convertir ideas en experiencias, sueños en realidades, y momentos en recuerdos", asegura en la página web de su empresa.

Este lunes, tras la publicación de la listas del PP, Zulema anunciaba a través de una storie en Instagram su salto a la política. "He decidido formar parte de la política extremeña, con muchas ganas de aportar y trabajar por esta tierra que tanto quiero. Agradecer a María Guardiola y a todo su equipo por confiar y ver en mí a una persona que ama a Extremadura y que quiere hacer las cosas bien. Pero que nadie se preocupe porque voy a seguir con mi emprendimiento, mi contenido, mi vida... Simplemente doy un pasito más para mejorar las cosas desde dentro. Lo hago con ilusión, con responsabilidad y con todo el cariño del mundo, porque si algo tengo claro es que Extremadura se merece y mucho más. Y yo quiero aportar mi granito de arena", ha señalado en un vídeo.

Al ir como número 2 en la lista de Badajoz, Zulema tiene asegurada su presencia en el próximo parlamento extremeño una vez arranque la legislatura.