Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
La presidenta popular toma la medida ante la incapacidad de aprobar presupuestos en la región.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.Europa Press via Getty Images

Extremadura, a elecciones. Quedaba confirmar únicamente el cuándo y María Guardiola ya lo ha hecho. La comunidad extremeña se enfrentará a las urnas en un adelanto electoral fijado para el domingo 21 de diciembre

La medida llega tras semanas de crecientes rumores de adelanto de unas elecciones que se daban por seguras ante el bloqueo en la Junta. La negativa de Vox a apoyar los presupuestos de la presidenta popular dejaba sin margen de maniobra a Guardiola. De hecho, el partido de ultraderecha presentó recientemente una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura, que se iba a debatir este martes junto a las que ya habían presentado tanto PSOE como Unidas Podemos.

Esta vez sí, ha cumplido su palabra de ir a elecciones sí no había presupuestos. Su anuncio ha llegado este lunes por la tarde, en una rueda de prensa en la que ha defendido su responsabilidad frente a la "irresponsabilidad" del resto de grupos parlamentarios por su decisión de "bloquear" la situación. "Necesitamos unos presupuestos que acompañen este momento histórico, porque sin presupuesto no tenemos herramientas", ha justificado.

Desde el Partido Popular defienden que "ni María Guardiola es Pedro Sánchez ni el PP es el PSOE", afeando la resistencia del presidente del Gobierno pese a llevar ya tres años sin nuevas cuentas. "Sin presupuestos no se puede gobernar". "No tenemos miedo a las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan", añaden en Génova.

El adelanto electoral en Extremadura abre un nuevo calendario y un nuevo tiempo político en España, donde se multiplica el ruido preelectoral en otras regiones y siempre con la sombra de la falta de Presupuestos Generales del Estado en el Gobierno central.

