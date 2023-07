Sánchez: "Estoy viendo a la España progresista movilizarse como nunca. El 23-J va a haber una grata sorpresa"

Europa Press via Getty Images

El presidente del gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, está convencido de su triunfo este domingo en las elecciones generales del 23-J y cree que la "España progresista" se está movilizando "como nunca". "Va a haber una grata sorpresa", asegura.

En una entrevista este jueves en el programa "Al Rojo Vivo" de LaSexta, Sánchez ha señalado que hay muchas encuestas que "están intentando trasladar que ya está hecho, que PP y Vox ya tienen mayoría absoluta". "Pero yo digo que hay una movilización de una España progresista que va a decir que no a un gobierno de PP y Vox. Porque enfrente tenemos la derogación y la involución. Su obsesión es destruir todo aquello que hemos construido en estos últimos cinco años", ha señalado.

El líder socialista cree que el gobierno que él ha presidido "ha hecho las cosas bien" y que los españoles no van a aceptar "la involución" que supone la alianza de PP y Vox. Sin negar en ningún momento su intención de hacer coalición con Sumar, Sánchez ha defendido también sus pactos parlamentarios con Bildu. "Mis acuerdos con Bildu son muy diferentes a los del PP con Vox. El PP ha hecho un intercambio impúdico de derechos por votos, de principios por sillones. Unos derechos y libertades que han sido conquistados por hombres y mujeres que han luchado muchos por ellos", ha expresado.

En este sentido, Sánchez ha defendido algunos de esos 'logros sociales' como la ley de eutanasia, la ley LGTBIQ+ o la ley del sólo sí es sí. Sobre esta última, Sánchez admite "los errores cometidos" por la excarcelación y rebaja de penas a algunos agresores sexuales. Sin embargo, subraya que el PSOE "tiene una hoja de servicio en lo que se refiere a la agenda feminista que es intachable". "Nos hemos podido equivocar, pero siempre defendemos a las mujeres. El partido de Vox siempre se equivoca porque apoya a los machistas", ha dicho en alusión al teórico socio del PP.

También le parecen muy graves las palabras de Abascal sobre la crisis política que podría abrirse en Cataluña si hay un gobierno de PP y Vox. Si esto fuera así, según Sánchez, "nos situaríamos de nuevos en unos escenarios muy perjudiciales para la propia reputación de España fuera de nuestras fronteras". Una vez más, el socialista ha vuelto a defender que la situación política y social en Cataluña es mucho mejor que la de 2017 y niega haber cedido a los chantajes del PSOE. "El independentismo pedía amnistía y referéndum, y no ha tenido nada de eso", ha señalado.

Las mentiras de Feijóo

Durante su extensa entrevista con García Ferreras, Sánchez también ha hecho duras acusaciones contra Feijóo. Entre otras cosas, le ha acusado de ausentarse del debate de RTVE "para no hacer frente a la montaña de mentiras que ha dicho y porque no quiere hacerse foto con su pareja de baile". "Feijóo no se avergüenza de presumir los postulados de Vox, ni de sus pactos. De lo que se avergüenza es que se vean juntos. ¿Vamos a dar la razón a aquellos que estos cuatro años se han dedicado a destruir y ahora están mintiendo?", ha dicho.

Una de sus últimas mentiras, según Sánchez, la verbalizó este miércoles al decir que desconocía los turbios negocios de su amigo el narco Marcial Dorado hace treinta años en Galicia. "Las excusas de que no existía Google o internet caen por su propio peso. Feijóo tiene una deuda con los españoles: la de la verdad", ha señalado.

Por último, Sánchez ha admitido que "ha habido momentos difíciles en el gobierno de coalición" con Podemos y que le "sentó mal" que llamaran al PSOE "partido de la guerra". "Algunas veces ha habido decibelios de más, pero creo que con Yolanda hemos encontrado un punto donde siempre vamos a primar la colaboración y el entendimiento", ha finalizado.