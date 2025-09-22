Sánchez reafirma su defensa del pueblo palestino en EEUU: "El genocidio es el peor crimen, no podemos mirar a otro lado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes en una conferencia en la Universidad de Columbia de Estados Unidos. En ella, el análisis internacional al que se enfrenta España y el país anfitrión han sido el eje clave del discurso en el que el líder del Ejecutivo ha hecho una defensa de los principios con los que "la apertura económica y la justicia social hace que sigamos creciendo como naciones". Por otro lado, ha hecho un breve recorrido desde que llegó a la Moncloa en 2018 y ha apuntado al crecimiento español que "encabeza el resto de potencias de Europa".

Desde suelo americano, Sánchez ha comparado las formas de proceder que han llevado a España con las políticas que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca. Uno de los puntos clave de esta exposición ha sido la defensa de la migración como una de las claves del "éxito español". "La inmigración no es una fuente de miedo, sino de esperanza. Hay que construir puentes y no barreras porque esa gente que busca un futuro mejor ayuda a todas las naciones ha crecer", ha dicho el líder del Ejecutivo. "España ha recibido a más de dos millones de personas en los últimos siete años y hemos reducido el paro porque se han integrado bien. Tenemos que crear rutas legales para que puedan venir de manera ordenada, todos los inmigrantes son personas que están buscando una vida mejor", ha afirmado Sánchez.

La defensa del pueblo palestino ha sido otro de los puntos claves en la oratoria del presidente del Gobierno ante la universidad americana. "Se condenó a Rusia cuando invadió a Ucrania, ahora bien, ¿cuál es el doble rasero que impide que condenemos el asesinato de 60.000 palestinos en Gaza?", se preguntaba Sánchez ante el aplauso de los presentes. "Somos testigos de uno de los eventos más oscuros y terribles del siglo XXI. El genocidio es el peor crimen de lesa humanidad, no podemos mirar a otro lado. Tenemos que poner fin a esta espiral de belicismo", ha proseguido el líder del Ejecutivo.

Además, Sánchez también ha hecho referencia a uno de los temas más importantes de la actualidad americano haciendo una referencia a la libertad de expresión después del despido del presentador Jimmy Kimmel. "Defender la libertad de expresión enriquecen las democracias. No podemos caer en la nostalgia. Solo en las democracias se tiene la libertas y la palabra de poder decir cosas incómodas y hay que hacer que esto siga siendo así", ha dicho el presidente del Gobierno.

Finalmente, ha dado un mensaje de optimismo a los jóvenes que se encontraban en la Universidad de Columbia. "Aunque el presente parece difícil y sombrío, estoy convencido de que nos espera un excelente futuro si los jóvenes siguen defendiendo los principios que un día nos hicieron llegar hasta aquí", ha concluido Sánchez.