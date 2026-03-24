Díaz señala públicamente a Cuerpo por entorpecer el registro horario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que su Departamento seguirá adelante con la reforma del registro horario "a pesar de los intentos del Ministerio de Economía" para que éste no se implemente.

En un mensaje en su cuenta de Bluesky recogido por Europa Press, la ministra ha subrayado que en España hay 2,5 millones de horas extra no pagadas a la semana y que éstas tienen que empezar a pagarse. "Somos un Gobierno de izquierdas y protegemos a la gente trabajadora", ha recalcado la ministra.

El mensaje de Yolanda Díaz en BlueSky contra Carlos Cuerpo

Las palabras de Díaz se producen después de conocerse que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable al proyecto de Real Decreto que reforma el registro horario.

En dicho dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano consultivo del Gobierno hace mención a los informes desfavorables al proyecto que ha presentado el Ministerio de Economía.

En concreto, Economía valora desfavorablemente la puesta en marcha del registro horario impulsado por Trabajo al entender que se necesita un periodo transitorio más amplio para su aplicación (la norma da 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su implementación) y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes, así como que se tenga en cuenta la realidad de cada sector.

En esta línea, el Ministerio de Economía ve necesario revaluar la necesidad de imponer cargas burocráticas adicionales a las empresas.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo advierte además en sus informes de que las pymes se verán obligadas a implantar sistemas digitales que precisan licencias de software, costes de puesta en marcha y dificultades iniciales, además de la formación de los trabajadores. Por ello, propone que sea la propia Administración la que desarrolle un sistema o aplicación pública accesible en su coste para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha cargado también contra Cuerpo porque, según ha denunciado, se pone "una y otra vez" en contra de medidas del Ministerio de Trabajo como la reforma del registro horario para hacerlo totalmente digital y accesible, una actitud que considera totalmente "vergonzosa".

Manda informes en contra "como un loco"

"No se entiende el Ministerio de Economía esté mandando informes al Consejo de Estado como un loco para conseguir tener una resolución al respecto. Es vergonzoso. Pero ya estamos acostumbradas, no es nuevo: antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo", ha afirmado la dirigente de Sumar, que fue directora general de Trabajo en toda la legislatura anterior.

Así, ha asegurado que los ERTE, la reforma laboral, la ley Riders, las subidas del SMI 2022 son ejemplos de cómo, a su juicio, Economía se ha opuesto a iniciativas de Trabajo. "Una y otra vez, una y otra vez, el Ministerio de Economía poniéndose en contra de las medidas del Ministerio de Trabajo que realmente son favorables no solo para la gente trabajadora, sino también para la economía de este país", ha lanzado a Cuerpo.

Barbero ha defendido la necesidad de sacar adelante el registro horario y ha recalcado que en España se hacen "dos millones y medio de horas" que "no se pagan y no se cotizan". "Yo no soy economista, pero creo que, si supiera algo de economía, entendería que esas horas tienen que ser pagadas a la gente trabajadora y tienen que ser cotizadas. Y, para eso, el elemento central es el registro horario", ha señalado.

La portavoz parlamentaria ha preguntado "qué problema hay entre que se registren bien las horas en este país" y ha sostenido que "las empresas serias no pueden tener un problema en pagar y cotizar las horas que realmente hacen los y las trabajadoras".

Por ello, ha exigido "seriedad" en este tema" y ha insistido en que el registro horario "tiene que salir adelante". "Es una necesidad para los trabajadores y las trabajadoras. Y una necesidad para nuestra economía, porque todo eso es fraude", ha zanjado.

También se ha pronunciado la dirigente de Comuns y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, quien ha criticado de "injustificable" la maniobra de Economía y ha lanzado a Carlos Cuerpo que tiene la "obligación" de desarrollar normas que profundizan en disposiciones recogidas en el Estatuto del Trabajador.

Es más, se ha preguntado por qué el Ministerio de Economía utiliza "todos sus tentáculos" con tal de "torpedear" esta medida y ha añadido que le gustaría saber también la opinión de la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, de que cada semana los empresarios timen más de dos millones y medio de horas extra.