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Destaca una de las estrategias de marketing de Rosalía y avecina lo qué puede ocurrir ahora
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Destaca una de las estrategias de marketing de Rosalía y avecina lo qué puede ocurrir ahora

"Se viene 'hitazo' mundial..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Rosalía en los BRIT Awards 2026
Rosalía en los BRIT Awards 2026Karwai Tang

El analista de marketing de Rosalía—así se define él mismo en sus redes sociales— @originalganga ha compartido un video dónde desgrana lo que considera una de las estrategias "más interesantes" de Rosalía: cómo diferencia los álbumes de los singles para destacar su trabajo. 

Según explica el joven — que se apoya en la discografía y repertorio de la artista catalana como ejemplo—, mientras que los álbumes los utiliza para "sentar las bases" y construir su imaginario y estilo, los singles los aprovecha para multiplicarlo. Es decir, para amplificar ese escenario a un público más masivo.

"Los álbumes lo usa para sentar la base, para construir imaginario. Los singles para multiplicarlo"

"Otra de las múltiples estrategias que podemos aprender de la Rosalía es cómo diferencia los álbumes de los singles. Los álbumes lo usa para sentar la base, para construir imaginario. Los singles para multiplicarlo. Ya desde el principio lo hizo", explica el analista en el video

Como ejemplo pone varias etapas de la discografía de la cantante. Con 'Los Ángeles', según dice, construyó una primera identidad, aunque no fue hasta con 'Aunque es de Noche' cuando consiguió hacer promoción "de verdad". 

La misma fórmula, sostiene, se repetiría más tarde con 'El mal querer' (considerado uno de los 25 mejores discos del siglo según 'Rolling Stone'). El disco ganó prestigio pero la exposición a nivel global no llegó realmente hasta que sacó 'Con Altura'. 

"Con 'Los Ángeles' construyó la base y después sacó 'Aunque es de noche'. El primer tema con el que empezó a hacer promo de verdad y que acumula el doble de string que el hit de álbum. Con 'El mal querer' pasa lo mismo: prestigio, percepción global... Y después llega 'Con Altura' y explota", agrega.

"Viendo este patrón, ahora después de 'Lux' se viene 'hitazo' mundial"

Y con 'Motomami' ocurrió algo parecido, tal y como explica. El álbum consiguió amplificar su personaje pero el hit definitivo apareció después, con 'Despecha', lanzada meses más tarde y convertida en uno de los temas de aquel verano. "Primero construye valor, después lo multiplica", resume el analista, quien cree que viendo este 'modus operandi' de la artista y tras sus últimos movimientos ahora "se viene hitazo mundial". 

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"Muchos artistas intentan meterlo todo dentro del disco. Rosalía separa funciones. El álbum construye el single, expande. Y viendo este patrón, ahora después de 'Lux' se viene 'hitazo' mundial", concluye en la publicación. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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