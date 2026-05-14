Qué canta la comparsa gaditana cuya actuación en jornada de reflexión había sido denunciada: "Le ha robado la salud..."

Sorpresa en Alcalá de Guadaíra, un municipio de 77.000 habitantes en Sevilla para el que este sábado se ha programado un evento de food trucks en el que hay conciertos tributos a Mecano, a los Rolling Stone o a Estopa, pintacaras, animaciones infantiles... y la actuación de varias agrupaciones del Carnaval de Cádiz. El evento coincide con la jornada de reflexión para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, para la que hay hasta porra.

¿El problema? Algunas de las agrupaciones carnavaleras que actúan este fin de semana tienen "carga política". Al menos así lo entendía el PP de Sevilla, que presentó una denuncia ante la Junta Electoral de Zona para que el Ayuntamiento alcalareño instase a las agrupaciones a evitar cantar algunos versos que puedan ser alusivos de candidatos electorales. Finalmente, el PP han retirado la demanda.

Según publica el Diario de Cádiz, habría sido el alcalde de Cádiz, el también popular Bruno García, el que habría intervenido para evitar que el escrito presentado ante la Junta Electoral fuese a más. La Junta Electoral había recibido un requerimiento del PP sevillano en el que se destacaba que algunas de las agrupaciones carnavaleras convocadas en este municipio tienen "letras que ejercen la legítima crítica política hacia diversos espectros".

Por eso, se solicitaba que el Ayuntamiento alcalareño no permitiese cantar letras "con alusiones políticas" ni que se realizaran "manifestación de opinión política de cualquier signo" en los bolos, ya que ello podría vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Ha sido Sevilla Actualidad el medio que tuvo acceso al escrito que obra en poder de la Junta Electoral de Zona.

Las letras de Jesús Bienvenido que incomodaban en la jornada de reflexión

Una de las letras que más podían inquietar en el PP sevillano eran sin duda las escritas por Jesús Bienvenido, un prolífico autor de carnaval gaditano y ganador junto con su agrupación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras de Cádiz (el COAC) dos años seguidos, en 2025 con la comparsa Las ratas y en 2026 con la comparsa DSAS3.

Ya el nombre de la comparsa actual, DSAS3, da pistas de por dónde van los tiros: SAS son las siglas de Servicio Andaluz de Salud y el título de la propuesta de Bienvenido y los suyos es un juego de palabras crítico con su gestión. Solo en la presentación de DSAS3 se pueden escuchar versos como "desastre, todo es un desastre, atraco a mano armada bananero, negocio disfrazado de cordero" o "señorito andaluz malparido, hijo bastardo de Andalucía, que le ha robado la salud al pobre cambiando el oro por cobre".

"Este es el último hospital que nos queda, este es el último cartucho de esperanza. Si a su graciosa majestad se le ocurriera ponerle la mano encima, su cabeza iría clavada en la punta de una lanza y sería tan hermosa y tan dulce la venganza", llegan a cantar los de Bienvenido. No es la única agrupación que cantará el sábado: también actuará el coro El Sindicato, la comparsa Las Jorobadas o la viral chirigota Una chirigota en teoría.