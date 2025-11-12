Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un fiscal general contra el mundo: García Ortiz se niega a contestar a las acusaciones y tacha al novio de Ayuso de "desleal"
Álvaro García Ortiz reitera que no filtró el correo por el que se le acusa en este juicio por presunta revelación de secretos de una conversación entre la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía. 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i) al inicio del juicio
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado responder a las acusaciones personadas en su juicio, incluida la que ejerce el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha reprochado tener una actuación "desleal" no con él, sino con el tribunal. El rechazo llega el penúltimo día del juicio por presunta revelación de secretos del correo entre la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía en la que el primero reconocía que "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales". Durante varios días de proceso judicial en el Supremo en los que han intervenido los periodistas que publicaron la información, los guardias civiles y diferentes acusaciones personadas en el tribunal, ha llegado la hora de que comparezca el protagonista. No sin antes quitarse la toga con la que ha seguido la vista oral al lado de sus abogados.

Tras el rechazo, la fiscal María Ángeles Sánchez Conde ha comenzado a preguntar sobre la acusación por la que se mantiene en pie este proceso judicial. "¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?", ha preguntado. "No lo he hecho llegar", ha respondido García Ortiz. "¿Se ratifica?", ha insistido ella. "Sí, me ratifico", ha confirmado el fiscal general del Estado. Según el instructor, el acusado habría filtrado el e-mail habría sido filtrado a la Cadena SER la noche del 13 de marzo. 

----EN AMPLIACIÓN----

