Una jueza cita a declarar a Santos Cerdán tras ser acusado de mentir en el Senado

El diputado y secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, comparece este martes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Una jueza de Madrid ha citado el próximo 5 de febrero al exdirigente socialista Santos Cerdán para declarar por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid acuerda su citación en calidad de querellado y remite a la Audiencia Provincial el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella de la organización Hazte Oír.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo 502.3 recoge que: "El convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".