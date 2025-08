Adiós a las llamadas: esta es la generación que está acabando con la tradición y el nuevo hábito que lo sustituye

Históricamente, el principal cometido de un teléfono ha sidohacer y recibir llamadas. Sin embargo, en la era de los mensajes instantáneos, redes sociales y notas de voz, esa función parece haberse vuelto obsoleta. Cada vez más personas, especialmente los jóvenes, simplemente dejan sonar el teléfono sin contestarlo, sobre todo si el número que llama es desconocido.

El periodista Benjamin Muller ha analizado este cambio de comportamiento en el programa '¡Bonjour! La Matinale TF1', mencionando el creciente fenómeno de la ansiedad telefónica, o "fobia al teléfono", especialmente presente en la Generación Z.

"Uno de cada cuatro jóvenes dice que nunca contesta el teléfono, ni siquiera cuando llaman sus padres, ni cuando llaman sus amigos, ni envía un mensaje de texto o una nota de voz", señala. Lo que antes era una vía principal de contacto, hoy se ha convertido en una fuente de estrés. "Uno de cada dos jóvenes dice que cuando suena el teléfono sin haberlo planeado, me da ansiedad", añade.

Este fenómeno revela un cambio no solo tecnológico, sino también social. Antes, una llamada telefónica era el único puente con amigos, familiares o colegas. Actualmente, con la multiplicación de plataformas de comunicación, la inmediatez se ha transformado en control: se prefiere escribir, elegir cuándo responder, y evitar la conversación en tiempo real.

"Simplemente no han tenido la oportunidad de hacer y recibir llamadas telefónicas. Hoy en día, esa ya no es la función principal de sus teléfonos. Pueden hacer de todo con el teléfono, pero automáticamente recurrimos a los SMS, los mensajes de voz y todo lo que no sea el uso normal del teléfono, por lo que la gente ha perdido esa capacidad", explica Liz Baxter, consejera vocacional del Nottingham College, a la CNBC.

Ni siquiera están bien vistas ya las llamadas en el ámbito profesional, señala Benjamin Muller: "Si uno de tus clientes, un proveedor o un colaborador te llama sin que hayas concertado una cita telefónica, puede estar mal visto". Y, si se realiza la llamada, se tiende a hacer por vídeo, no por teléfono.