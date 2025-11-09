Adiós a los malentendidos: los psicólogos revelan qué significa cuando alguien te responde con un "Ok" al móvil

Un hombre con la mano derecha en la cabeza mientras mira algo en el móvil, con claro gesto de preocupación

Un simple "ok", o un simple emoji del pulgar hacia arriba, puede ser malinterpretado por muchas personas. Tal y como muestran los análisis psicológicos consultados por la emisora polaca Anty Radio, estas fórmulas aparentemente neutrales pueden ocultar muchos significados diferentes, y no solo los más obvios, es decir, consentimientos o confirmaciones. De hecho, a menudo, los receptores malinterpretan estos mensajes.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, la psicóloga Teresa Baró, opina que la expresión "Ok" puede malinterpretarse con una falta de entusiasmo. Ella se refiere a esto como "una aceptación pasiva". Es decir, el interlocutor acepta la información, pero sin participación emocional o verbal.

Asimismo, a veces, "ok", puede constituir "una barrera". "Una forma de diálogo tan corta puede separar a los interlocutores, manteniendo una cierta distancia", reza la publicación. De este modo, en el mensaje se puede percibir "una falta de compromiso emocional o un deseo de no profundizar aún más la conversación". También es posible que "si alguien suele ser hablador y de repente se limita a un breve "Ok", puede ser un signo de aburrimiento, fatiga o simplemente falta de interés por el tema actual".

Baró señala, además, que "algunos estudios" indican que la forma mínima de respuesta puede ser una forma de diplomacia: "en lugar de entrar en una discusión potencialmente tensa, la persona que usa la expresión elige una forma rápida y neutral de terminar la conversación".

Por su parte, Silvia Congost, especialista en comunicación interpersonal, puede constituir una forma de imponer límites. "A veces no se trata de grosería: el remitente simplemente no tiene la fuerza, la voluntad o la motivación para continuar la conversación", asegura en unas declaraciones también consultadas por el medio.

De acuerdo a la información difundida, "debe recordarse que para interpretar correctamente la expresión, vale la pena tener en cuenta el contexto de toda la declaración o conversación". Para ello, se exponen algunos consejos, como, por ejemplo, prestar atención al estilo y al canal de comunicación que empleamos, la situación y el estado de ánimo de las personas.