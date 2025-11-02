Advierten del fenómeno que está detrás de la aparición de mosquitos en Islandia

Islandia siempre ha sido demasiado fría para los mosquitos. Pero en los últimos años, estos insectos se han hecho ver en el país. El clima duro, los inviernos largos y el verano corto parece que no han sido suficientes razones para la ruptura de un límite natural histórico que no les permitía prosperar en sus múltiples ecosistemas.

Tal y como reza el medio danés Dr, Islandia se está calentando a un ritmo que supera a casi cualquier otra región del planeta. Desde la década de 1980, la temperatura promedio ha aumentado alrededor de dos grados, que es casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial. Esto significa que las especies que antes no podían sobrevivir al invierno ahora se están afianzando repentinamente. Por lo tanto, los mosquitos no son solo una curiosidad, sino un síntoma biológico de un clima que está cambiando drásticamente.

En este sentido, en la publicación se explica que menos nieve y hielo se traduce en que el mar absorbe más la luz solar y "el suelo desnudo en lugar de reflejarse en el espacio desde superficies blancas". Pero según una investigación reciente, consultada por el diario, esto es solo una parte de la historia natural. "El refuerzo del Ártico no se trata solo de hielo. También se trata de cómo se mueven el calor y la humedad en la atmósfera".

Por su parte, en los trópicos, el aire caliente se eleva rápidamente y se distribuye uniformemente a través de la atmósfera. En las regiones frías, el sol no es tan fuerte y, por lo tanto, la atmósfera ártica también es más estable. Por lo tanto, el calor de los gases de efecto invernadero queda atrapado más cerca de la superficie de la tierra.

El resultado de todo este proceso se puede observar a simple vista: "en algo tan simple como la vida de los insectos". "El hallazgo de mosquitos en Islandia no es motivo de preocupación en sí mismo, pero ilustra las consecuencias de un clima desequilibrado", última el periódico.