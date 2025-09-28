Alarma en el Ayuntamiento por la construcción del megavertedero de 4,5 millones de metros cúbicos al lado del colegio 

El proyecto de un megavertedero de 4,5 millones de metros cúbicos en Pomezia (Italia) ha provocado una batalla legal y política entre el gobierno, la oposición y la ciudadanía, debido, entre otros motivos, a que se pretende construir a apenas 500 metros de distancia de un núcleo urbano y de incluso hasta una escuela.

De construirse, el vertedero de Tor Tignosa (así se le conoce al proyecto) tendría un tamaño nueve veces más grande que el séptimo vertedero cercano de Albano y estaría prácticamente al lado de una escuela y de varias viviendas, provocando un gran impacto político, social y medioambiental.

Todo comenzó a raíz de una pregunta de la oposición, quien cuestionó si el proyecto, cuyos orígenes se remontan al segundo gobierno de Zingaretti, verdaderamente era compatible con el Plan Regional de Gestión de Residuos.

Una de las cuestiones que también ha complicado el asunto es que los propietarios detrás de las tierras donde se levantará el megavertedero son de una congregación cercana al Vaticano, lo da a entender posibles intereses cruzados, tal y como afirman desde la prensa local. Además, cabe destacar que otra parte del vertedero se encuentra a nombre de RAI, la radiodifusión estatal italiana.

Según han destacado las versiones oficiales, el objetivo es que el recinto se encargue de los residuos inertes. Sin embargo, también cuentan con autorización las cenizas de incineradoras, lodos industriales y otros materiales que, tal y como apuntan desde el medio citado anteriormente, "difícilmente pueden considerarse inofensivos".

Y es que, a apenas tres kilómetros y medio de distancia, se encuentra otro proyecto, el de la incineradora de Santa Palomba, lo que da a entender que Tor Tignosa tiene como objetivo convertirse "en la terminal natural de un sistema de eliminación de residuos diseñado para Roma, pero pagado por las comunidades circundantes".