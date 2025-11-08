Alarma científica ante la mina que amenaza con derrumbarse: está en peligro un laboratorio de última generación único en Europa

En Luxemburgo, la antigua mina de yeso de Walferdange, que alberga un reconocido laboratorio de investigación subterráneo, se encuentra en peligro de derrumbarse. Este deterioro podría bloquear el acceso a las instalaciones científicas, utilizadas durante décadas por investigadores internacionales. La noticia ha sido adelantada por el medio alemán Focus, que cita al periódico luxemburgués Tageblatt.

El laboratorio geodinámico, situado a 90 metros bajo tierra, ha sido durante más de medio siglo un punto de referencia en la medición sísmica y geofísica. Sin embargo, su acceso está ahora comprometido por el riesgo de colapso de la entrada principal. “No queremos que las minas se deterioren e insistimos en que se asegure la entrada”, declaró el alcalde de Walferdange, François Sauber (Partido Social Cristiano Popular, CSV).

Sauber explicó que, hasta hace unos años, era posible visitar las instalaciones previa solicitud, pero que ahora las visitas están suspendidas por razones de seguridad. “Queremos proteger el laboratorio y mantenerlo operativo”, añadió, subrayando la importancia científica y educativa del lugar.

Una cuestión de responsabilidad y costes

El laboratorio es propiedad del Estado luxemburgués, lo que complica las labores de reparación. Según el alcalde, el municipio ha solicitado repetidamente que se refuerce la entrada y se aseguren los túneles, pero las decisiones dependen del Gobierno central.

En el acuerdo de coalición entre el CSV y el partido ecologista Déi Gréng, se recoge el compromiso de apoyar la preservación de las minas de yeso y su uso continuado como laboratorio geofísico. Este pacto incluye también el objetivo de permitir visitas educativas para estudiantes y científicos, con el fin de promover el interés por las ciencias de la Tierra.

El director del Museo de Historia Natural de Luxemburgo, Patrick Michaely, confirmó que la Administración de Edificios Públicos (Administration des bâtiments publics) es la entidad actualmente responsable de las obras. Sin embargo, Tageblatt señala que todavía no hay fecha, ni presupuesto definidos para iniciar las reparaciones.

Un laboratorio único en Europa

El Laboratorio Subterráneo de Geodinámica de Walferdange (WULG) fue fundado en 1967 y se encuentra en el centro de un extenso laberinto de túneles excavados originalmente para la extracción de yeso. Según un informe elaborado por Francis, Tabibi y Klein (2020), este entorno ofrece condiciones ideales para la investigación científica subterránea: una temperatura constante, ausencia de agua corriente y baja contaminación acústica, factores que garantizan mediciones geofísicas de alta precisión.

Durante décadas, el WULG ha albergado instrumentos sismológicos y geodinámicos que han contribuido a estudios europeos sobre la actividad tectónica y la estabilidad del suelo. El Centro Europeo de Geodinámica y Sismología ha calificado el emplazamiento como “el lugar ideal para mediciones geofísicas de alta precisión”.

El cierre o deterioro de la mina supondría no solo la pérdida de una infraestructura científica emblemática, sino también el fin de una de las pocas instalaciones subterráneas de su tipo en Europa.