Atraca en España el superyate de la heredera de los supermercados: consume electricidad para 250 casas al día

Polémica en la costa malagueña por la presencia de un superyate. El buque, bautizado como Kaos, es propiedad de la heredera de los grandes almacenes estadounidenses Walmart y ha estado aparcado en el muelle durante días. El revuelo no sólo proviene de su fachada de acero brillante, sino por el enorme gasto de energía que consume, "incluso cuando el dueño no está a bordo".

Tal y como recaba el periódico francés Focus Online, el superyate provoca unos costes de electricidad de hasta 3.600 euros por día. El buque devora alrededor de 7200 kilovatios hora de electricidad para hacer funcionar el aire acondicionado, los sistemas de deshumidificación y los sistemas de ventilación. Esto corresponde a los costos de alrededor de 2800 a 3600 euros por día, es decir, las necesidades de electricidad de alrededor de 250 hogares estadounidenses. "El aire acondicionado requiere una potencia de 150 a 220 kilovatios en los días calurosos".

Además, los sistemas de estabilización contra el oleaje, las cocinas de alto rendimiento para hasta 31 huéspedes y 45 tripulantes, así como las lavadoras y secadoras "están funcionando permanentemente". "Hay plantas desaladoras, piscinas con tecnología de filtrado, zonas de spa y un cine privado".

Pero lo que más ha hecho enfadar a los malagueños es que incluso cuando Kaos no está funcionando, "sigue siendo una planta de energía flotante". El yate ya había sido noticia en 2023, cuando activistas medioambientales lo atacaron en el puerto de Ibiza, en protesta por el alto consumo energético y el equilibrio climático de estos barcos.

De acuerdo a los datos difundidos por el periódico, fue construido en 2017 por la compañía Oceanco en los Países Bajos, inicialmente bajo el nombre de Jubilee para el Emir de Qatar. En 2019, Walton Laurie se hizo cargo del barco y lo reconstruyó ampliamente en el astillero de Lürssen. Con suites para 31 personas, una terraza privada, spa, gimnasio y piscina con pared de acuario, Kaos se corona como uno de los superyates más impresionantes del mundo, y uno de los que más energía consume.