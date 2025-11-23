Buenas noticias para los madrileños: ayuda de hasta 300 euros para los que cambien la lavadora o el frigorífico

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado esta misma semana una nueva ayuda de hasta 300 euros para los que tengan que cambiar la lavadora o el frigorífico en la región.

Ha sido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, el que presentó hace unos días estas subvenciones. La solicitud se puede presentar hasta el próximo 17 de marzo o hasta que terminen los fondos.

Para ello, hace falta rellenar un formulario en la sede electrónica de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM). Cuando se complementen todos los datos, será la entidad la que emita ese bono intransferible y personal con el descuento que se puede canjear en uno de los comercios adheridos.

La última convocatoria se produjo a finales de 2020. En concreto, sirvió para sustituir un total de 14.982 electrodomésticos, con una inversión que alcanzó los 1,8 millones de euros.

La iniciativa, según Novillo, tiene por finalidad que "el ciudadano pueda ver reducida su factura energética a la vez que contribuye a la conservación del medioambiente, con un menor consumo de agua y mayor eficiencia energética".

Requisitos

La Comunidad de Madrid ha avanzado que prevén subvencionar unas 15.000 unidades y ha detallado que se debe cumplir con una serie de requisitos para poder optar a esta ayuda.

La vivienda donde se produzca la instalación del nuevo electrodoméstico y la retirada del antiguo se encuentre ubicada en un municipio de la Comunidad de Madrid y que este último se entregue a un gestor autorizado para su correcto tratamiento.

Este plan contempla un máximo de 300 euros para frigoríficos con clase A, 200 euros para los de la B y 100 para la C. En cuanto a los lavavajillas, los de clase A tendrán un límite de 200 euros y los de la B, 100. Por su parte, la cuantía superior para la adquisición de lavadoras y de placas de inducción será de 125 euros.