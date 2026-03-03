Benjamín Prado avisa de lo que quiere realmente Trump tras amenazar a España por el veto a usar las bases militares de Morón y Rota

El reconocido poeta y novelista Benjamín Prado ha intervenido en el programa vespertino Más Vale Tarde, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, a cuenta de la última polémica de Donald Trump que tiene como punto central a España y su presidente, Pedro Sánchez.

Todo ha comenzado por la negativa del país a que EEUU use sus bases militares de Rota y Morón, lo que ha despertado la rabia del mandatario, y ha amenazado con romper todo "trato" con España, cuya población halaga, pero a los mandatarios, todo lo contrario.

"España ha dicho que no podemos usar sus bases militares, creo que están siendo muy poco amigables", ha mencionado. A pesar de considerar que es un "pueblo fantástico", ha considerado a sus dirigentes "terribles". Por ello, ha advertido que "vamos a cortar todo el trato con España, no queremos tener nada que ver con España".

Las reacciones han surgido en masa y las televisiones españolas se han hecho eco de la noticia. En este sentido, Prado ha sido muy claro con lo que realmente pretende Trump.

Qué pretende Trump, según Benjamín Prado

El poeta ha sido tan cristalino como acostumbra en sus intervenciones en las que da su opinión de la actualidad: "Dicen que EEUU es el país con más suerte del mundo. Allá donde va a restaurar la libertad, encuentra petróleo".

"El dinero siempre está en las actividades de Donald Trump, sí que es verdad que luego el Tribunal Supremo le quita aranceles", ha analizado.

Y añade: "Yo creo que Donald Trump no quiere aliados, quiere vasallos. Se está metiendo con España, pero con Gran Bretaña también. Perdón, un aliado sí que tiene... Y es Netanyahu, un criminal de guerra que sigue haciendo lo que sigue haciendo en Gaza".

España reacciona

Varias personalidades conocidas en España, entre los que se encuentran políticos, han reaccionado a las amenazas de Trump. Uno de ellos ha sido el periodista Ernesto Ekaizer, que ha comentado en Malas Lenguas que esto no sería otra cosa que un intento del estadounidense de "cambiar el régimen" en España.

Para el economista Julen Bollain, esto significa solo una cosa: "4 añitos más de Pedro Sánchez". Para el humorista Ignatius Farray, lo mismo: "Pedro Sánchez acaba de ganar las elecciones".