Mina, médica en Teherán, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán: "Todos los que conozco están felices y esperanzados"

No solo Trump mira a Irán. Al país asiático se dirigen los ojos de todo el mundo, pendientes de la evolución del régimen de Teherán y de la guerra. Pero la preocupación alcanza también a las historias ya no tan anónimas de ciudadanos que viven el conflicto de cerca.

Una de esas testigos de excepción es Mina, una médica que acostumbra a viajar desde las zonas rurales a la capital, Teherán. Su testimonio de felicidad por la muerte del ayatolá Ali Jamenei es compartido por muchos compatriotas.

"No exagero al decir que todos en mi vida —familiares, colegas, incluso aquellos a quienes solo veo en la calle— están felices y llenos de esperanza", explica al diario Taz.

Ella lo vive desde dentro de Irán, pero muchos de sus amigos tuvieron que irse. Dentro y fuera, el sentimiento es parecido y asegura que "a veces se imaginan que la República Islámica podría intentar llegar a un acuerdo con Estados Unidos mediante un golpe interno y un cambio de poder. Pero estamos esperando".

La mirada, en el príncipe heredero

Mina no sabe qué deparará el futuro a Irán. Por ahora ella espera el regreso del príncipe Reza Pahlavi, hijo del depuesto sha. Confía en él y considera que si el heredero llama a la acción, muchos otros saldrán a las calles "para oponerse a la República Islámica".

No será inmediato asume. "Francamente, parece que necesitamos otra oleada de ataques para que la República Islámica se derrumbe por completo. Pasará un tiempo antes de que la gente pueda volver a salir a la calle sin ser masacrada una vez más por el CGRI y las fuerzas armadas de la República Islámica. Pero no tengo ninguna duda de que la República Islámica está acabada"

Sea con la corriente monárquica que aboga por la vuelta de Reza Pahlavi, sea con otros planteamientos, la oposición se multiplica en un régimen descabezado por los ataques de EEUU e Israel. "Casi todos en Irán están seguros de que este régimen se basó en gran medida en la personalidad de Jamenei. Y ahora que se ha abierto esta enorme brecha en la estructura de poder de la República Islámica, su colapso está muy cerca", culmina.