Gloria Villalba, 48 años, neurocirujana con más de 5.000 operaciones de cerebro: "Hay machismo encubierto, te juzgan todo el día y cuidado si vas maquillada porque tienes que demostrar que no eres tonta"

Gloria Villalba es una neurocirujana de 48 años que a lo largo de su trayectoria profesional ha realizado más de 5.000 operaciones de cerebro, unas cirugías en las que cualquier pequeño error o incluso la mala suerte puede llevar al peor de los finales.

Por ello, la doctora ha hecho de la autoexigencia su bandera. En una entrevista en El País, Villalba ha asegurado que antes no era tan dura consigo misma, pero "me han vuelto así para sobrevivir en un mundo duro. Debes tener este carácter, si no, te comen".

Por si no fuera ya suficientemente difícil de por sí ser una neurocirujana exitosa, Gloria ha asegurado que sobrevivir siendo mujer es aún más complicado, ya que es un sector lleno de hombres en los que los egos y el machismo están presentes.

"Una mujer que quiera ser neurocirujana lo va a pasar mal. Le ha de apasionar porque es muy duro. Hay un machismo encubierto. Te juzgan todo el día. Cuidado de no cometer ningún error y cuidado si vas maquillada y con tacones, porque entonces has de demostrar que no eres tonta", ha subrayado la doctora.

Pasión desmedida por su trabajo

La neurocirujana, que también es una referente en innovación en neuromodulación para tratar trastornos mentales, muestra una pasión desmedida por su trabajo, siendo la primera en llegar y la última en irse del hospital.

"Me apasiona y me obsesiona mi trabajo. No consigo desconectar. Y me gusta mucho hacer guardias (hace 12 al mes). ¿Estoy loca? No lo sé. Son muy intensas y muy duras, pero te ponen los pies en la tierra", ha afirmado al respecto la doctora.

En ese sentido, Gloria Villalba ha subrayado que "lo real es lo que pasa en la guardia, como un fallecido en atropello del que tienes que informar a la familia. Es la realidad. No se nos debe olvidar".