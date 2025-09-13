Científicos se quedan atónitos por la señal jamás registrada que deambuló por la Tierra durante 9 días

Una señal sismíca sin precedentes. En septiembre de 2023, mientras monitoreaban la actividad sísmica del planeta, unos investigadores de la Universidad de California descubrieron una señal sin precedentes a la que llamaron "objeto sísmico no identificado". No se parecía a ninguna señal registrada anteriormente.

En declaraciones recogidas por el medio lituano Technologijos, Stephen Hicks, investigador de sismología computacional y parte del grupo, relata que "estaban desconcertados" porque la señal que detectaron no se parecía a ninguna otra registrada anteriormente. De este modo, los científicos avistaron un zumbido que incluía "sólo" una frecuencia de vibraciones. "La señal duró nueve días", asegura.

Tal y como reza la publicación, la señal se detectó desde el ártico hasta la Antártida, y fue "extremadamente inusual". Hicks explica que los sismómetros pueden detectar una variedad de fuentes en la superficie del planeta, pero "nunca antes se había registrado una onda sísmica de esta longitud, que se extendiera por todo el mundo y tuviera una sola frecuencia de vibración". Por ello, el equipo internacional rastreó la fuente de la señal y concluyó que su origen plantea algunas preocupaciones.

Tras una investigación basada en imágenes a varias escalas, datos de campo, simulaciones de precios y datos de teledetección, "se mostró una compleja cadena de eventos en cascada en el este de Groenlandia". Los científicos concluyeron que "los terremotos en la corteza terrestre fueron causados por un impacto masivo de deslizamiento de tierra en el fiordo Dixon de Groenlandia, causando un megatsunami de 200 metros de altura "cuando cayeron suficientes rocas en el fiordo para llenar 10.000 piscinas olímpicas".

De acuerdo a la información difundida, estos eventos fueron causados por "el adelgazamiento de los glaciares causados por el cambio climático", que culminó con el deslizamiento de tierra en septiembre de 2023, causando este tsunami de 200 metros de altura. Hicks explica que las ondas sísmicas observadas fueron el resultado de un fenómeno llamado "seiche". Es decir, "una onda en un fiordo de hielo que continuó oscilando hacia adelante y hacia atrás unas 10.000 veces durante nueve días".