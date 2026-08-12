Cómo reciclar las gafas después del eclipse

España vivirá esta noche su primer eclipse de sol total en más de cien años. A eso de las 20.30h, en buena parte de nuestro país, la Luna tapará por completo el sol. En el resto de la Península, el eclipse será de entre el 96 al 99%. Este fenómeno astronómico ha generado una gran expectación, lo que ha hecho que las gafas para poder verlo con total seguridad hayan volado y no queden casi unidades disponibles.

Pero este eclipse no será el único que se va a vivir en España. El 2 de agosto de 2027, otro eclipse total cruzará España. La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la península y el norte de África, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. El eclipse tendrá lugar durante la mañana, y la máxima duración de la totalidad corresponderá a Ceuta con 4 minutos y 48 segundos.

Por último, el 26 de enero de 2028, se producirá un eclipse anular cuya franja de anularidad cruzará la península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de Sol, incluyendo ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia, donde la fase anular se verá completa.

La gran pregunta es: ¿Las gafas que he comprado para este eclipse me valen para los dos siguientes? Ecoembes ha explicado que se pueden guardar para próximos eclipses o donarlas a centros educativos o asociaciones".

Pero si ya no se van a usar, la organización recomienda separar los materiales. De este modo, hay que tirar la montura de cartón al contenedor azul y el filtro al contenedor de resto.

En el caso de que las gafas homologadas para ver el eclipse solar total no se puedan separar, Ecoembes precisa que deben ir al contenedor de resto, "nunca al amarillo".

La organización ha apuntado que el objetivo "es seguir impulsando la economía circular también en el ocio, dando una segunda vida a los envases y promoviendo un consumo más responsable".

Con motivo del eclipse total de Sol, este 12 de agosto miles de personas se desplazarán en España para ver este histórico evento, un plan en el que, según ha advertido Ecoembes, "aumentan los envases de bebidas y comida para llevar y surgen dudas sobre cómo gestionarlos correctamente".

En este contexto, recuerda la importancia de "mantener los hábitos de reciclaje también fuera de casa". "Botellas, latas o briks deben depositarse en el contenedor amarillo para que puedan tener una segunda vida", señala.

El eclipse solar total del 12 de agosto podrá verse desde España y será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos años. Ese día, la sombra de la Luna cruzará la Península de oeste a este y permitirá ver un eclipse total en buena parte de la mitad norte del país, mientras que en otras zonas se observará como parcial.

El fenómeno coincidirá, además, con el atardecer. Esto hará que la visibilidad no dependa solo de estar dentro de la franja de totalidad, sino también de contar con un horizonte despejado hacia el oeste, tal y como recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web.

En España, el eclipse se verá como total en buena parte de la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se observará como parcial. Galicia será el primer territorio peninsular en recibir la sombra de la Luna y Baleares estará entre los últimos puntos desde los que podrá verse.

La mayor duración del eclipse total se registrará en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón, donde la totalidad rondará alrededor de un minuto y 40 segundos.