Pena de muerte por lesa humanidad para el exdictador sirio Al Assad y ocho cargos de su régimen: las claves de un fallo histórico

Un cartel del dictador Bashar el Assad destruido en el Ayuntamiento de Salma (Siria), durante la guerra, en octubre de 2012.

Un tribunal de Damasco, la capital siria, emitió ayer, martes, una sentencia sin precedentes al condenar a la pena de muerte al expresidente Bashar al Assad, a su hermano Maher y a otros siete altos responsables militares y de seguridad de su régimen. La resolución, dictada por el Cuarto Tribunal Penal de la ciudad, representa la primera condena judicial de carácter público dictada en el país contra la cúpula del Gobierno derrocado en diciembre de 2024, tras casi 14 años de devastadora guerra civil.

El fallo responsabiliza directamente a Al Assad de planificar y ordenar crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones premeditadas a torturas sistemáticas o detenciones arbitrarias masivas. Mientras que el exdictador y siete de los acusados fueron juzgados y sentenciados en ausencia por encontrarse prófugos en el extranjero, el único acusado presente en la sala de vistas fue su primo Atef Najib, antiguo jefe de la Seguridad Política en la provincia sureña de Daraa, considerado el detonante de las primeras protestas populares de 2011, aquella primavera que se convirtió en guerra civil.

En El HuffPost analizamos las claves de esta histórica resolución judicial, la situación de los condenados, la vida de Al Assad en su refugio ruso, el impacto en la sociedad siria y el intenso debate internacional suscitado por el uso de la pena capital en los procesos de justicia transicional.

El veredicto

Lo fundamental del fallo es que decreta la condena capital para la cúpula del régimen: muerte para muerte al Assad, a su hermano Maher, a su primo Atef Najib, el exministro de Defensa Fahd al Freij, el exjefe de Inteligencia Militar en Daraa Louay al Ali y otros cuatro altos mandos. El delito: crímenes de lesa humanidad, asesinato premeditado y tortura.

Atef Najib, el único que compareció físicamente en la sala, estuvo durante todo el proceso custodiado en una jaula metálica. Los restantes ocho acusados, incluido Bashar al Asad, fueron juzgados en rebeldía tras haber huido del país antes de ser capturados por las fuerzas rebeldes.

La sentencia vincula de forma directa las atrocidades juzgadas con los orígenes de la guerra. Atef Najib fue condenado por ordenar la detención y tortura de niños que pintaron grafitis contra el Gobierno en una escuela de Daraa, en 2011, hecho que desencadenó el levantamiento popular sirio.

Las noticias a Assad le han llegado en el asilo humanitario otorgado por Rusia en 2025. Reside en un apartamento de lujo en el distrito financiero de Moscú con severas restricciones de movimiento y expresión, mientras el nuevo gabinete de Damasco, que comanda el antiguo comandante rebelde Ahmed al Sharaa, exige sin éxito su extradición.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos internacionales como Human Rights Watch (HRW) y organizaciones civiles locales celebran la rendición de cuentas por los horrores del régimen de Assas, pero también han rechazado categóricamente la aplicación de la pena de muerte por considerarla una sanción cruel e irreversible que incumple los estándares internacionales de un juicio justo.

Cuando la 'justicia' es asesinar: las penas de muerte marcan un récord desde 2015, con un alza en condenas por drogas Amnistía Internacional publica su informe anual, que registra 1.518 ejecuciones en 2024, un 32% más. Arabia Saudí, Irak e Irán son responsables del 91% de ellas. China sigue siendo un agujero negro donde mueren miles de presos.



El argumentario

La sala del Cuarto Tribunal Penal de Damasco vició una escena a la que lo de "histórico" no le queda grande, en un momento en que el término se usa para todo. Juristas, activistas y víctimas del conflicto sirio coinciden. El juez presidente, Fakhr al Din al Aryan, leyó la sentencia definitiva y fue como poner el sello de lacre a una etapa terrorífica, aunque el cierre sea incompleto y polémico.

La lectura del fallo fue durísima, porque repasó el conjunto de testimonios presenciales, documentos oficiales presentados y peritajes judiciales que demostraron de manera concluyente que el expresidente, el heredero de Hafez el Assad, actuó como "el máximo tomador de decisiones" dentro de la estructura de poder siria. La corte determinó que instrumentalizó deliberadamente las instituciones de la República, incluyendo las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y el aparato judicial, para perpetrar una campaña sistemática de represión masiva.

Entre los cargos específicos por los que se le ha hallado culpable destacan el de asesinato premeditado e intencional de miles de civiles, la ejecución deliberada de menores de 15 años, la práctica generalizada de la tortura seguida de muerte y la detención arbitraria y el secuestro sistemático de opositores. Todos estos actos fueron calificados legalmente como crímenes de lesa humanidad con arreglo al derecho penal aplicable.

La condena constituye el primer veredicto condenatorio dictado por las nuevas autoridades judiciales formadas tras el derrocamiento del dictador hace año y medios, a manos de las fuerzas insurgentes.

Así es el matadero de Sednaya: la prisión símbolo de la represión y las torturas del régimen de Al Assad El HuffPost accede a la prisión en la que se estima que 30.000 personas han muerto dentro ahorcadas, torturadas o por hipotermia y canibalismo.

Atef Najib: el rostro en la jaula y el origen

A diferencia del resto de los encausados, que lograron evadir la justicia siria cruzando las fronteras antes del colapso total, Atef Najib escuchó su condena en Siria. Vestido con el uniforme azul de recluso y encerrado en una jaula de barrotes de hierro instalada en el centro del tribunal, el que fuera brigadier general y primo hermano de Assad permaneció en silencio mientras se leía el veredicto en su contra.

Najib, que ocupaba el cargo de jefe de la Dirección de Seguridad Política en la provincia meridional de Daraa cuando comenzaron los tumultos de 2011, había sido arrestado por las fuerzas de seguridad en enero de 2025. Durante la exposición de los hechos probados, el juez Al Aryan remarcó que Najib "negó categóricamente todos los cargos formulados en su contra" durante los interrogatorios y "no mostró el menor atisbo de arrepentimiento" por los actos cometidos bajo su mando.

Su nombre guarda un peso trágico en la historia reciente de Siria. En aquella primavera esperanzadora, bajo sus órdenes directas, los agentes de la Seguridad Política arrestaron y torturaron de forma salvaje a un grupo de niños de Daraa cuyo único delito había sido pintar consignas antigubernamentales en los muros de su escuela. La brutalidad implacable con la que Najib respondió a las peticiones de los padres de los menores desencadenó una ola de indignación popular que se extendió rápidamente por todo el país, dando origen al levantamiento nacional y a la posterior guerra civil que devastó la nación.

Damasco, Alepo, Homs, Hama, Deir ez-Zor, Madaya, Zabadani... el mundo guarda memoria de esas ciudades localizadas de pronto en el mapa a base de matanzas.

Atef Najib, primo del exdictador Bachar al Assad y jexefe de la Dirección de Seguridad Política en Daraa, ante un tribunal en Damasco, (Siria), el 10 de mayo de 2026. Rami Alsayed / NurPhoto via Getty Images

Los ausentes

Junto a Bashar al Assad y Atef Najib, la sentencia del Cuarto Tribunal Penal de Damasco abarca a otras siete personalidades clave de la jerarquía política, militar y de inteligencia del antiguo régimen, todas ellas juzgadas y condenadas en ausencia al hallarse en paradero desconocido o bajo protección extranjera.

Entre los procesados en rebeldía destaca Maher al Assad, hermano menor del exdictador y temido comandante de la IV División Blindada del Ejército sirio, una de las unidades militares más leales al régimen y señalada reiteradamente por su participación en masacres y operaciones de asedio. Maher fue hallado culpable de los delitos de asesinato premeditado y torturas sistemáticas, imponiéndole asimismo la pena capital. Al igual que su hermano, se tiene constancia de que actualmente reside exiliado en territorio ruso.

La lista de los altos mandos castigados con la pena de muerte en este mismo proceso incluye a Fahd al Freij, exministro de Defensa de Siria, considerado responsable de la planificación de ofensivas militares masivas contra zonas residenciales urbanas, y a Louay al Ali, el antiguo jefe de la Inteligencia Militar en la provincia de Daraa durante los acontecimientos de 2011, condenado por coordinar la represión violenta y las desapariciones forzadas en el sur del país.

Otros cuatro altos cargos castrenses y jefes de seguridad que se dieron a la fuga igualmente, en una estampida general. Quedó en el país un pequeño reducto de mandos intermedios que, pertrechados en Latakia -bastión histórico de la minoría alauita y del depuesto régimen- han tenido choques religiosos y militares con otros grupos armados desde que se perdió la guerra.

Assad en Moscú: opulencia, videojuegos y aislamiento

Mientras en Damasco resonaba el mazo de la justicia, Assad continuaba su vida en el exilio ruso, lejos del alcance físico de las autoridades de su país. En 2025, el gobierno de Vladimir Putin -siempre uno de sus mayores aliados y autor de algunos de los bombardeos más mortíferos de la contienda- le concedió formalmente asilo por razones humanitarias. Desde entonces, Al Assad reside en un apartamento de gran lujo situado en el distrito financiero de la capital rusa, bajo estrictas condiciones impuestas por los servicios de seguridad del Kremlin.

Según las informaciones desveladas por medios como Al Jazeera, el exmandatario tiene tajantemente prohibido realizar cualquier tipo de declaración pública, conceder entrevistas o participar en actos de carácter político. Sus desplazamientos por la ciudad están fuertemente supervisados y limitados, aunque se le permite trasladarse de forma ocasional junto a su familia a una residencia de campo (una dacha) ubicada en las afueras de la capital rusa. Un nutrido contingente de agentes de seguridad locales mantiene un dispositivo permanente de vigilancia en torno a él.

Fuentes cercanas al entorno de la capital rusa señalan que el exdictador, de profesión médico oftalmólogo y militar, pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su vivienda dedicado a los videojuegos. En septiembre de 2025, debió ser ingresado de urgencia en un centro hospitalario durante varios días. Aquel episodio desató una ola de intensos rumores sobre un posible envenenamiento, extremo que fue desmentido categóricamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Nunca se informó, no obstante, de qué le había pasado en realidad.

La huida de Al Assad no sólo implicó la búsqueda de protección personal, sino también el traslado de un inmenso patrimonio que era de los sirios. Diversas estimaciones sitúan la fortuna acumulada por la familia, de dos generaciones de dictadoras y a lo largo de más de cinco décadas, en una cifra superior a los 12.000 millones de dólares, indica AP. Muchos añños de control estatal y corrupción endémica. En los días previos a la caída de Damasco, el régimen orquestó una compleja operación logística para trasladar en avión con destino a Moscú dos toneladas de billetes de banco en denominaciones de 100 y 500 dólares, fondos que en gran medida continuarían bajo su custodia.

El pulso por la extradición

La condena conocida ayer coloca un nuevo foco de tensión en las complejas relaciones diplomáticas entre el nuevo Gobierno sirio y la Federación de Rusia. Desde la toma del poder por las autoridades de transición lideradas por Al Sharaa, Damasco ha presentado reiteradas solicitudes formales de extradición ante Putin para conseguir el traslado de Al Asad y de su hermano Maher.

Sin embargo, a pesar de que Rusia ha iniciado contactos y busca cultivar vías de entendimiento con la nueva administración siria, las autoridades rusas se han negado de forma sistemática a entregar a su antiguo aliado. Una eventual extradición del exmandatario resultaría sumamente improbable a corto plazo, a menos que se produzca un giro diplomático mayor o un acuerdo político de gran calado entre ambas naciones.

Paralelamente, la administración siria ha volcado sus esfuerzos en rastrear a otros prominentes miembros del antiguo aparato estatal que huyeron a países limítrofes. En este contexto, las autoridades de Damasco colaboran estrechamente con los servicios de seguridad e inteligencia de Líbano para localizar, identificar y detener a exoficiales sirios ocultos en territorio libanés.

Como fruto de esta cooperación regional, las fuerzas libanesas arrestaron recientemente en Beirut a un antiguo general del régimen que acudió a realizar un trámite rutinario a su embajada, sopesándose actualmente su inmediata entrega a los tribunales sirios.

Alivio y memoria en las calles de Damasco

En las inmediaciones del juzgado, cientos de personas se congregaron desde primera hora de la mañana para seguir el desenlace de la audiencia. Tras conocerse el fallo, las escenas de conmoción y alivio se multiplicaron a las puertas del edificio. Muchos de los asistentes portaban fotografías de familiares fallecidos o desaparecidos en los centros de detención del régimen, exhibiendo retratos de víctimas de torturas e integrantes de las miles de familias destruidas durante el conflicto.

Para la población, el veredicto supone un hito de un enorme valor simbólico y emocional. Periodistas sobre el terreno de Reuters o la CNN destacaron que la resolución aporta un "profundo alivio" a la sociedad y contribuye sustancialmente al "proceso de sanación" de un país lastrado por años de violencia desmedida. Tras décadas de impunidad de la dinastía Assad y sus 54 años de mano de hierro, los sirios contempla por primera vez cómo los máximos responsables de las atrocidades son procesados y condenados formalmente por la ley.

Ea sentencia sienta un precedente jurídico firme e ineludible para las decenas de casos pendientes contra ejecutores, carceleros y mandos intermedios que operaron bajo las órdenes de la cúpula condenada. Muchos de ellos escaparon, otros han muerto, pero otro buen puñado queda dentro y pueden cumplir condena.

Así no

El juicio ha reabierto un intenso debate ético y legal sobre la aplicación de la justicia transicional en contextos postconflicto. La organización internacional Human Rights Watch, que asistió como observadora oficial a las sesiones del tribunal tras ser invitada expresamente por el Ministerio de Justicia sirio, fijó una postura tajante tras la emisión del fallo.

Si bien la ONG valoró de forma muy positiva el esfuerzo por sentar en el banquillo a los responsables de crímenes masivos y poner fin a la impunidad de décadas, expresó su absoluto rechazo al recurso de la pena capital. Lo explicó Balkees Jarrah, directora de HRW para Oriente Medio y Norte de África, en un comunicado oficial: "Para que haya verdadera justicia, los procesos penales deben cumplir con los estándares internacionales de un juicio justo. Esto también implica la abolición de la pena de muerte, que es intrínsecamente cruel e irreversible".

La representación de HRW, que presenció varias de las nueve audiencias dedicadas al proceso contra Atef Najib, subrayó que los crímenes exigen una rendición de cuentas estricta, pero instó a las autoridades sirias a adecuar sus procedimientos penalizadores a las normas internacionales.

Asimismo, Balkees Jarrah instó urgentemente al gobierno en funciones a promulgar una Ley de Justicia Transicional integral que dote al país de un marco legal estructurado, transparente y permanente. "Los sirios merecen algo más que un sistema de justicia improvisado", enfatizó la responsable de la organización internacional, advirtiendo sobre el riesgo de que las deficiencias garantistas empañen la legitimidad de las condenas alcanzadas.

El pasado, lo por venir

El veredicto simboliza el cierre judicial de una era marcada por el dominio absoluto de la familia Assad sobre Siria. Tras la muerte del patriarca Hafez, el año 2000, Bashar asumió la jefatura del Estado entre promesas de modernización política y económica. No lo esperaba, su hermano Basel era el mayor y el heredero, así que él esperaba una vida de calma y lujo como oftalmólogo en Londres. Pero un mortal accidente de coche lo cambió todo y lo llevó a mandar en el país.

El régimen asfixió cualquier atisbo de libertad democrática, pese a que amigos occidentales (empezando por España) pensaron que el hijo sería menos represor que el padre. La posterior respuesta armada a las protestas cívicas de 2011 condujo al país a una contienda devastadora que dejó cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una infraestructura nacional reducida a ruinas, sumado al expolio de los recursos públicos en beneficio del círculo familiar.

Hoy, bajo la administración interina y a la espera de elecciones completas y libres, Siria intenta reconstruir sus instituciones estatales, restablecer los lazos comerciales internacionales y consolidar un sistema judicial capaz de responder a las demandas de justicia de millones de víctimas. El debate es cómo equilibrar el imperativo ético de la memoria y el castigo con el respeto a las normas del derecho internacional.