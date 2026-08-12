Una española que vive en Noruega: "Una ley noruega arruinó mi domingo y comparto la experiencia para quienes consideran mudarse"

Inma y Jesús, una pareja de españoles que están viviendo este verano en Noruega, han relatado lo que les pasó el último fin de semana en aquel país y que tiene mucho que ver con la llamada Alkoholloven (Ley de Alcohol), que prohíbe la venta y entrega de bebidas del grupo 1 (hasta 4,7 % de alcohol, como cerveza y ciertas bebidas de baja graduación) los domingos y días festivos.

"Es mi único día libre, así que me he ido al súper a comprar una cervecita fresquita para recompensarme por el trabajo de la semana. Después de andar media hora para llegar al súper, entro, cojo la cerveza, me voy a la caja y, cuando la cajera coge la lata, me mira y me dice muy seria: 'Lo siento, pero no puedo vendértela", explica Inma en un vídeo que ha subido a TikTok.

Ella misma explica que en Noruega hay una ley que prohíbe la venta de alcohol los domingos: "Tú pensarás que soy tonta, pero es que en ese momento me entran ganas de llorar. Mi único día libre de la semana y no puedo tomarme ni una cervecita, así que me voy por donde me he venido con las manos vacías. Durante el camino de vuelta, voy hablando con mi pareja de que, cuando cambias de país, las cosas que para ti son normales dejan de serlo y las cosas que parecen raras acaban formando parte de tu día a día".

Una ley que "cambió el rumbo" del domingo

En la descripción la pareja señala que esa ley "cambió el rumbo" de su domingo y les dejó "frustrados": "Vivo y trabajo en Noruega, y como español comparto aquí la experiencia para quienes consideran mudarse o ya están adaptándose".

Por eso, da consejos a otros extranjeros en Noruega para evitar "sorpresas similares", como por ejemplo informarse sobre normativas locales antes de planificar horarios comerciales, permisos, y reglas laborales".

La importancia de las comunidades de españoles

También señala que es bueno "consultar fuentes oficiales y comunidades de españoles en Noruega para experiencias prácticas" y "preparar un plan B para fines de semana por si surgen restricciones".

"Si vives o planeas vivir y trabajar en Noruega, conocer las leyes locales evita que un domingo se convierta en un problema", subraya.