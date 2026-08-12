Berlanga de Duero, de la España rural a escenario mundial por el eclipse: "Vienen por el eclipse y acaban eclipsados por nuestros encantos"

Los cielos españoles van a ser los más admirados y envidiados del planeta gracias al eclipse solar total que se va a poder vivir a partir del atardecer de este miércoles. Más, concretamente, este premio astronómico se lo ha llevado el norte peninsular y buena parte de esa llamada España vaciada. Provincias como Soria o Burgos han pasado de ser lugares remotos a espacios a visitar por personas de multitud de países.

Los poco más de 800 habitantes de Berlanga de Duero, un municipio situado en esta provincia castellano y leonesa, han visto como la calma y la tranquilidad de sus rutinas veraniegas han sido alteradas. A la que es probablemente la semana con más afluencia del año por ser la de La Virgen de agosto se ha sumado que es uno de los lugares más idílicos para ver el eclipse solar.

Los que lleguen durante este miércoles, más los que ya lo hayan hecho, podrán disfrutar de este fenómeno único, que no se ha visto en España desde 1905, desde las faldas de una fortaleza amurallada que cuenta con un castillo con estilos medieval y renacentista.

Las 150 habitaciones hoteleras con las que cuenta la localidad llevan llenas desde hace semanas y han habilitado tres zonas para aparcar -la habitual para autocaravanas en la piscina más otras dos- por si fuera necesario en caso de que haya mucha gente que se acerque al municipio en autocaravana o coche. Los turistas llegan desde Madrid, pero también desde otras regiones de España o incluso desde otros países como Francia o Australia.

Enrique Rubio, alcalde de la localidad y vicepresidente cuarto y diputado provincial en la Diputación Provincial de Soria, explica a El HuffPost en la víspera de este evento que han hecho todo lo posible para dar el mejor servicio a los visitantes, aunque siempre con la firme intención de no sobrepasar sus límites, algo que tuvo claro desde que fue consciente del eclipse hace más de un año.

"Tenemos una capacidad limitada y no queremos hacer algo que sea insostenible para Berlanga y acabar prestando más recursos de los que tenemos. Tiene que ser algo seguro y fácil de realizar. Esa es nuestra misión y la idea en la que hemos trabajado", comienza diciendo.

"Además, por las características que tiene el evento tampoco nos ha facilitado que esos beneficios reviertan de una manera directa más allá de la hostelería. No se han podido organizar actividades que sí que pudieran haber tenido esa repercusión", explica el regidor local, que recuerda que iban a llegar empresas a montar grandes actos a la zona y al final no lo han hecho.

Sin embargo, Rubio está seguro de que el visitante, más allá de disfrutar de un fenómeno histórico para la astronomía nacional e internacional, también podrá comprobar de primera mano la calidad paisajística, gastronómica, social y cultural de Berlanga de Duero, de su entorno y de la provincia de Soria: "Lo más sorprendente y maravilloso es saber que lo estamos viviendo en unos lugares únicos y cargados de historia. El universo se ha coordinado para que nuestra provincia y muchas zonas de la España menos poblada tengan este escaparate".

Por ello, el alcalde insiste en que son "zonas desconocidas, casi como los eclipses, porque la gente sabe que existe, pero pocos la conocen". "Queremos que la gente conozca nuestros pueblos, nuestra realidad y que nos ayuden a que vuelvan a tener la vida que merecen", afirma el 'popular', antes de dejar un juego de palabras que resume perfectamente la sensación que tiene. "Estamos seguros de que vienen por el eclipse y que van a acabar eclipsados por nuestros encantos", sentencia.

El castillo de Berlanga de Duero. Imagen cedida por Enrique Rubio

El eclipse visto desde las laderas de un castillo

Berlanga de Duero cuenta con un castillo que mezcla elementos medievales e innovaciones renacentistas en la defensa artillera. El Ayuntamiento ha permitido que se pueda ver desde su ladera, que se encuentra a escasos 10 minutos caminando desde el centro del municipio. "Permite una vista perfecta del eclipse y vecinos y visitantes se van a poder sentar ahí a contemplarlo con todo el pueblo debajo y el castillo de Gormaz de fondo. Es una vista espectacular", no duda en destacar.

Rubio, además, ha querido premiar a los hosteleros que dan vida al municipio en invierno y en las fechas donde se quedan únicamente los residentes fijos. "Son los que nos sostienen y había que darles el reconocimiento", apunta. Por esa razón, desde el consistorio no han colocado ninguna barra de bar en la zona del castillo, ya que prefiere que la gente se mueva durante toda la tarde y noche para que sean estos establecimientos los que se lleven las consumiciones.

"Esta es una circunstancia a aprovechar y teníamos que favorecer la labor comercial que se hace durante todo el año que y tengan su recompensa para que puedan dar el servicio. Bajar del castillo a cualquier bar no dura ni 10 minutos al estar este en el centro del pueblo. Habrá un momento álgido en el que el sol se oculta por completo, pero el resto del tiempo la gente podrá ir y venir", describe el regidor, que junto a la Diputación de Soria han repartido gafas de protección a todos los habitantes de Berlanga de Duero.

También van a poder ver el castillo, ya que al régimen de visitas que tiene habitualmente hasta las 19:30 lo han ampliado hasta las 21:30. A esa hora comenzará el concierto de la pianista y vocalista Martina Vivas, que tiene orígenes en el pueblo y que pondrá junto a Angelo Dalmasso la banda sonora de una noche histórica.

"Durante ese tiempo para evitar riesgos estará cerrado y solo abierto el recinto amurallado, ya que se va a celebrar en el pasillo entre el castillo renacentista y el medieval y tendrá un aforo limitado", explica el alcalde, que detalla que prácticamente están todas las entradas vendidas para la cita.

Pide respeto por la naturaleza

Las autoridades han avisado a todos los que se muevan para ver el eclipse de la importancia de respetar la naturaleza, la carretera y de cuidar los restos de basura. Uno de los principales peligros son los incendios, que asolan cada temporada veraniega a Castilla y León -entre otras muchas comunidades-.

"Estamos en una época de máximo riesgo de incendios, lo estamos viendo cada día, y apelamos a la gente que sea lo más responsable posible, que tenga cuidado en todo momento porque el campo es de todos y es responsabilidad de cada uno. La gente eso tiene que saberlo", se pone serio Rubio.

Precisamente, continúa explicando, esa es una de las razones por la que también han habilitado la falda del castillo, ya que es una forma de tener a la gente más controlada. Además, a los que han llamado al consistorio para informarse de dónde poder verlo yendo con coche particular, les ha transmitido que lo más seguro es aparcar en uno de esos lugares preparados en el municipio y, a partir de ahí, ir caminando.

"Entendemos que la gente que viene a ver un fenómeno de la naturaleza es responsable y todo el mundo sabe que la basura que generas te la tienes que llevar a casa para no provocar un problema. A nadie se le ocurre poner un servicio de limpieza en el campo y en Ayuntamientos pequeños como el nuestro no hay capacidad económica para poder soportar eso. Insisto, apelamos a la responsabilidad individual", repite una y otra vez.

Berlanga de Duero y el horizonte, visto desde el castillo. Imagen cedida por Enrique Rubio

La posibilidad de un amor a primera vista

Una posibilidad, la que seguramente sea más repetida, es que los turistas y visitantes que lleguen a lo largo del día a Berlanga de Duero -o ya estén ahí- pasen el día, vean el eclipse y se acaben yendo. Sin embargo, también hay opciones de que pasen más días, se sientan atraídos por el mundo rural y puedan ver a esta pequeña localidad como un nuevo hogar.

"Esta semana es la de más afluencia en casi toda la provincia por fiestas y eventos y viene mucha gente. Va a haber movimiento y junto a todo el entorno puede ser atractivo", comenta Rubio. Además, y aunque él habría preferido que fuera en otras fechas más invernales en las que el pueblo está con menos vida, no descarta que alguien quede prendido de Berlanga de Duero.

"No es un gran vínculo el que se va a crear para la mayoría, pero es verdad que puede que haya gente que sí que busque algo así. Nosotros, por si ocurriera, tenemos las Naves Nido, que son espacios mixtos entre zona de emprendimiento y habitable y están disponibles para personas que quieran venir al mundo rural”, ofrece orgulloso.

Lo que tiene claro es que, como canta Melendi, "por azar o por suerte", su municipio se ha situado como un enclave perfecto para vivir un evento astronómico histórico y mundial. "Es un hecho que no sucede todos los días y vamos a vivirlo como merece", concluye.