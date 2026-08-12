Exteriores reduce a 75 los españoles en paradero desconocido tras el terremoto de Colombia

Una persona espera junto a los escombros de una vivienda este martes, en el sector de Corocito en Pereira (Colombia)

El Ministerio de Asuntos Exteriores aún no ha podido localizar a 75 españoles que se encuentran en paradero desconocido tras el terremoto del lunes en Colombia.

Así lo ha indicado el ministro José Manuel Albares en un comunicado en el que ha informado además de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) movilizará de manera inmediata un primer paquete de un millón de euros para atender las necesidades más básicas de Colombia.

Al ministerio no le constan de momento ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española y cifra en 75 las personas de la colonia española que todavía no ha podido localizar.

Albares ha hecho un llamamiento a los españoles y a sus familiares que todavía no se hayan puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio a que lo hagan.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda a Colombia, ha explicado que se financiará tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento.

También se enviarán medicamentos y se participará en el despliegue de personal sanitario a través de esta financiación.

El terremoto del pasado lunes en Colombia tuvo una magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y ha dejado al menos 240 muertos.