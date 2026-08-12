Antón Losada, durísimo con mensajes como el de Figaredo: "Está convirtiendo el discurso del odio en una política"

El politólogo Antón Losada ha analizado en el Hoy por hoy de la Cadena SER el discurso del odio que se está produciendo en el mundo actual por parte de formaciones políticas como Vox, cuyo diputado José María Figaredo animó a "ir cazando uno a uno" a los migrantes llegados a Ceuta.

El especialista ha afirmado que "si algo nos ha enseñado la historia es que no hay nada más fácil de transmitir que el odio" hasta el punto de llegar a destacar que "buena parte de la historia de la humanidad se explica en términos de la facilidad para transmitir el odio hacia el extranjero, el diferente, el que viste de otra manera, el que cree en otro dios, habla de otra manera o tiene color de piel de otra textura".

Para Losada, las redes sociales "son una consecuencia con mucha gente organizada para transmitir ese odio". "No tenemos un puñado de cafres que ahora pueden expresarse libremente, entre comillas, en las redes sociales. No, lo que tenemos es una estrategia que se lleva desarrollando en todo el continente europeo en la última década", ha asegurado Losada, recordando casos de España o de Reino Unido.

"Hay gente que dedica mucho esfuerzo mucho tiempo, mucho dinero y muchos medios a expandir el odio y eso exige una respuesta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de la justicia que yo creo que en este momento no está siendo proporcionada. Desarticular estas redes exige mucho tiempo, esfuerzo y recursos porque hay un estrategia con recursos y una gran capacidad técnica y tecnológica para difundir el odio en décimas de segundo. Eso no se desmonta con buena voluntad y discursos buenistas", ha sentenciado.

Por ello, ha señalado a formaciones políticas como Vox y a diputados como el propio Figaredo: "Cada vez que Figueredo dice que 'hay que ir a por ellos', está convirtiendo el discurso del odio en una política. En este momento tenemos fuerzas políticas que su fuerza política es el odio y eso lo convierte en una política pública que va a tener consecuencias en términos legales, presupuestarios y de derechos ".

"En este momento tenemos una fuerza política que ha hecho del odio su política y eso exige una respuesta en términos políticos, por parte de las otras fuerzas políticas", ha añadido.

Finalmente, Losada ha destacado que el PP "está dando muestras muy claras de flaqueza y compra con demasiada facilidad el odio como política pública", al referirse así a los pactos de gobierno.

"Solo desde el odio se explica quitarle una ayuda misérrima a un puñado de chavales cuyo delito al parecer es que no son de aquí, como está sucediendo en Aragón. Eso es odio puro, es odio convertido en política pública", ha rematado el politólogo.