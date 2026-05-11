Confirmado: las bolsas negras atadas a los troncos de los árboles son trampas y no se deben tocar nunca

Si alguna vez has paseado por un parque o una zona arbolada y has visto bolsas negras sujetas alrededor del tronco de algunos árboles, probablemente hayas pensado que eran basura, algún tipo de protección o incluso restos de trabajos de jardinería. Pero no. En realidad tienen una función muy concreta y los expertos recomiendan no tocarlas nunca.

Estas bolsas forman parte de un sistema diseñado para combatir la presencia de la oruga procesionaria del pino, una de las plagas más problemáticas para los árboles y también potencialmente peligrosa para personas y animales.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Alrededor del tronco se instala una especie de anillo o banda que obliga a las orugas a dirigirse hacia una bolsa negra situada en la parte inferior. Allí quedan atrapadas mientras descienden del árbol para enterrarse en el suelo y completar su metamorfosis.

El calor acumulado dentro de la bolsa favorece su deshidratación y evita que continúen su ciclo biológico, reduciendo así la expansión de la plaga sin necesidad de utilizar productos químicos.

El verdadero peligro está dentro

Aunque las bolsas no son peligrosas por sí mismas, sí pueden serlo las orugas que contienen. La procesionaria desarrolla miles de pelos urticantes microscópicos que libera cuando se siente amenazada y que pueden provocar reacciones importantes.

Entre los síntomas más habituales aparecen: urticarias, irritaciones en la piel y los ojos, alergias y problemas respiratorios en personas sensibles.

El riesgo es especialmente alto para niños y mascotas, que suelen acercarse por curiosidad a los árboles o incluso tocar las bolsas y los nidos.

Por eso, los especialistas insisten en mantener la distancia y no manipular nunca ni las bolsas negras ni los bolsones blancos que suelen verse en las ramas de los pinos.

Por qué cada vez se ven más

Ayuntamientos como el de Madrid llevan años utilizando este sistema como parte de estrategias más sostenibles para controlar la procesionaria.

Además de estas trampas, también se emplean: trampas de feromonas, tratamientos de endoterapia o retirada manual de nidos.

El objetivo es impedir que las orugas lleguen al suelo durante primavera, el momento más delicado del año y cuando aumenta el riesgo para quienes pasean por zonas verdes.

Los expertos recuerdan además que nunca se deben retirar estas bolsas por cuenta propia. En caso de detectar nidos o presencia abundante de procesionaria, lo recomendable es avisar a los servicios municipales o recurrir a empresas especializadas en control de plagas.

Porque, aunque puedan parecer simples bolsas de plástico colgadas de un árbol, en realidad forman parte de una barrera sanitaria frente a una plaga cada vez más extendida.