Confirmado: el Supremo avala que las azafatas puedan pedir la jubilación anticipada sin el visto bueno de la patronal, el mismo derecho que tienen pilotos, toreros y mineros

Las tripulantes de cabina de pasajeros, más comúnmente denominadas azafatas, están más cerca de conseguir una reclamación histórica. El colectivo se acerca a conseguir la jubilación anticipada por la penosidad de una profesión no siempre bien reconocida.

Como adelanta El País, los sindicatos y las azafatas —se trata de un sector con muy amplia mayoría femenina— han encontrado un respaldo clave ante la negativa de la patronal. Se trata de la jurisprudencia. Al más alto nivel, del Tribunal Supremo, con una sentencia reciente, del 18 de febrero y en otra escala, con un fallo de un juzgado de primera instancia de Madrid.

Por otro lado, la política también se ha movilizado en favor del colectivo de las habitualmente llamadas azafatas. Sumar presentó una proposición no de ley en el Congreso para que reciban el mismo trato que otros sectores, entre ellos el de pilotos, en cuanto al reconocimiento de la jubilación anticipada.

Desde Sumar ,la diputada Aina Vidal se agarró a las diferencias de reconocimiento de este sector con respecto a otros que sí cuentan con la figura de la jubilación anticipada. La parlamentaria puso como ejemplos sectores como el de los mineros, los bomberos, los policías locales o los toreros, todos ellos con notable mayoría masculina entre sus trabajadores.

Los sindicatos ven un episodio de discriminación de género y como tal se han movilizado. Lo hizo CGT contra el Real Decreto 402/2025, que regula los coeficientes reductores que avalan o no la jubilación anticipada.

De su reclamación, CGT ha 'sacado' algo más que un gesto por parte del Tribunal Supremo. Porque tras años y años de negativa por parte de la patronal, el sindicato recibió confirmación de que la norma sí permite que sean ellos mismos, los sindicatos, quienes presenten en solitario la solicitud de jubilación anticipada. Esto es, sin la autorización de la CEOE o la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), entidad representativa que explica El País "no tener posición al respecto".