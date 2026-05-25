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Explosión en un bar de Madrid: un herido muy grave y varios clientes alcanzados por las llamas en Villaverde
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Explosión en un bar de Madrid: un herido muy grave y varios clientes alcanzados por las llamas en Villaverde

La detonación, que podría estar relacionada con una reparación en una cámara frigorífica, dejó escenas de pánico en pleno distrito madrileño y obligó a movilizar a bomberos, Samur y Policía.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un bar tras una explosiónEmergencias Madrid

Una fuerte explosión registrada este domingo por la noche en un bar del distrito madrileño de Villaverde dejó siete heridos, uno de ellos en estado muy grave, y provocó momentos de enorme tensión entre vecinos y clientes de la zona.

El estallido se produjo en un establecimiento situado en la calle Villajoyosa alrededor de las 23:00 horas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencias, según informa EFE.

Las primeras imágenes y testimonios comenzaron a circular rápidamente en redes sociales mientras varias víctimas salían del local con quemaduras y síntomas de inhalación de humo.

Un hombre tuvo que ser intubado

El herido más grave es un hombre de entre 37 y 40 años que sufrió quemaduras inhalatorias y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los sanitarios del Samur tuvieron que intubarlo antes de trasladarlo de urgencia al Hospital de La Paz.

Además, otros seis afectados recibieron asistencia médica.

Dos de ellos presentaban quemaduras de entre el 20% y el 22% de la superficie corporal y también fueron evacuados a La Paz. Otro herido moderado fue trasladado al Hospital de Getafe y dos más al 12 de Octubre.

Una séptima persona fue atendida en el lugar y dada de alta allí mismo.

Una posible atmósfera explosiva

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron rápidamente tras recibir avisos de una explosión con personas heridas en el interior del local.

Cuando llegaron, encontraron ya varias víctimas fuera del establecimiento y un pequeño incendio que consiguieron controlar rápidamente.

Según explicó el jefe de guardia de Bomberos, la hipótesis inicial apunta a que el accidente pudo originarse mientras se realizaban trabajos de reparación en una antigua sala frigorífica del bar.

"Se ha podido generar una atmósfera explosiva", detalló el responsable del operativo.

La detonación causó sobre todo importantes daños materiales dentro del establecimiento.

Investigación abierta

La Policía Nacional se ha hecho cargo ya de la investigación para esclarecer exactamente qué provocó la explosión y determinar si existió algún fallo técnico durante las labores de reparación.

En el operativo participaron también agentes de Policía Municipal y efectivos del SUMMA 112.

Mientras tanto, vecinos de la zona relataban todavía pasada la medianoche el enorme estruendo que se escuchó en parte del barrio y el caos vivido durante los primeros minutos tras la explosión.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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